Crisis farmacéutica: cerraron Dr. Ahorro y Autofarma y 510 trabajadores quedaron sin empleo

Resumen para apurados
- Dr. Ahorro y Autofarma cerraron sus locales en Argentina durante agosto por graves crisis financieras, dejando a 510 trabajadores despedidos y con salarios adeudados.
- Autofarma cerró en el sur por deudas de la obra social estatal y Dr. Ahorro pidió su quiebra. Los trabajadores reclaman meses de sueldos impagos y falta de liquidación final.
- El conflicto judicial por deudas e indemnizaciones expone la grave vulnerabilidad del rubro farmacéutico ante los atrasos de pagos estatales y la recesión económica.
La crisis de las farmacias sumó un nuevo capítulo con el cierre de Autofarma, que bajó las persianas de sus 17 locales en Santa Cruz y Tierra del Fuego. La cadena se suma a la quiebra de Farmacias del Dr. Ahorro, que cerró sus 41 sucursales y dejó a más de 300 empleados sin trabajo.
El escenario afecta a un total de 510 trabajadores entre ambas empresas. En los dos casos, los empleados denuncian que existen salarios e indemnizaciones pendientes de pago.
Cierre de Autofarma: 210 trabajadores quedaron sin empleo
Autofarma confirmó a fines de agosto el cierre de sus 17 farmacias, 14 ubicadas en Santa Cruz y otras tres en Tierra del Fuego. La empresa, que tenía casi seis décadas de trayectoria y era considerada un emblema de la Patagonia, despidió a 210 trabajadores.
Según denunciaron los empleados, la empresa adeuda los salarios correspondientes a junio, julio y agosto, además del medio aguinaldo.
Los trabajadores también reclamaron el pago de las indemnizaciones. Uno de los empleados afirmó que el propietario, Rubén Llaneza, les comunicó que no se haría cargo de todos los años trabajados en la compañía. Algunos empleados tenían 13 años de antigüedad y otros hasta 25.
La empresa, por su parte, atribuyó su crisis financiera al atraso en los pagos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según Autofarma, la deuda de la entidad estatal afectó su capacidad para reponer medicamentos, pagar compromisos con droguerías y proveedores y afrontar los salarios.
Farmacias del Dr. Ahorro cerró sus 41 sucursales
El otro caso es el de Farmacias del Dr. Ahorro, una cadena de medicamentos genéricos que llegó a la Argentina en 2002. Su propuesta comercial se basaba en ofrecer medicamentos a precios bajos y apuntar principalmente a sectores de menores ingresos.
La empresa llegó a tener 47 sucursales, con presencia en la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Salta y Tucumán, además de un local en Morón.
En diciembre de 2025 cerró los primeros 11 establecimientos y despidió a más de 90 trabajadores. Cinco meses después bajó las persianas de las 30 sucursales restantes.
En total, la cadena dejó sin trabajo a más de 300 empleados. A fines de mayo, la empresa Energía y Vida de Argentina, razón social de Farmacias del Dr. Ahorro, solicitó su propia quiebra. Los trabajadores denuncian que no cobraron los salarios adeudados ni las indemnizaciones correspondientes.
La crisis de las farmacias y los trabajadores afectados
Entre el cierre de Autofarma y la quiebra de Dr. Ahorro, al menos 510 trabajadores quedaron afectados por la crisis de ambas cadenas, de acuerdo con los datos difundidos por los trabajadores y la información de las empresas.
El reclamo se concentra ahora en el pago de los salarios pendientes y las indemnizaciones. En el caso de Autofarma, los empleados aseguran atravesar dificultades económicas y haber acumulado deudas por alquileres y tarjetas, mientras que algunos denunciaron incluso problemas para afrontar gastos básicos.
La situación se suma a otros casos recientes de empresas que cerraron sus operaciones en Argentina y dejaron trabajadores con dificultades para cobrar las indemnizaciones.