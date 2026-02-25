Secciones
Crisis en Dr. Ahorro: emitió 238 cheques sin fondos y ya cerró 11 sucursales

La empresa, controlada por el grupo mexicano Fénix y dirigida por Xavier González Zirión, activó un fuerte ajuste con más de 100 despidos, cierre de sucursales en Capital Federal y el interior, y una deuda millonaria con bancos, proveedores y el Estado.

Crisis en Dr. Ahorro: emitió 238 cheques sin fondos y ya cerró 11 sucursales
Hace 1 Hs

La crisis de Dr. Ahorro se profundiza semana a semana. La cadena de farmacias, que llegó a operar cerca de 50 sucursales en todo el país, enfrenta un escenario crítico marcado por el pedido de concurso preventivo, la emisión de casi 240 cheques sin fondos y una ola de despidos que impactó de lleno en diciembre y continúa hasta la actualidad.

Según pudo comprobar iProfesional en la base de deudores del Banco Central de la República Argentina, la firma emitió 238 cheques sin fondos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, por un monto aproximado de $2.079 millones.

Más de 100 despidos y protestas de exempleados

La conflictividad laboral escala. De acuerdo con voceros de los trabajadores desvinculados en Capital Federal, los telegramas de despido fueron enviados entre el 22 y el 24 de diciembre.

“Somos más de 90 empleados afectados”, señalaron inicialmente. Hoy la cifra ronda los 110 cesanteados.

Los exempleados denuncian que la empresa:

No abonó el último sueldo.

No pagó aguinaldo ni vacaciones adeudadas.

Ofrece cubrir solo el 50% de las indemnizaciones.

Además, sostienen que la presentación del concurso preventivo sería un paso previo a una eventual quiebra para reducir el pago a acreedores y trabajadores.

En paralelo, apuntan contra la falta de intervención de Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF), el gremio del sector, que hasta el momento no se pronunció públicamente sobre la situación.

Cierre de sucursales en CABA y el interior

La compañía ya cerró al menos 11 locales distribuidos entre:

Capital Federal

Mendoza

Córdoba

Salta

En la Ciudad de Buenos Aires, las bajas de persianas se registraron en barrios como Caballito, Pompeya, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Constitución y Saavedra.

Fuentes cercanas al conflicto aseguran que la cadena adeuda más de dos meses de alquiler en varios puntos de venta y que podrían activarse órdenes de desalojo. Incluso, algunos locales donde la farmacia aún opera ya estarían siendo ofrecidos en alquiler.

Deudas con bancos, proveedores y el Estado


El deterioro financiero es amplio y abarca distintos frentes.

Entre los principales acreedores figuran:

Generia: $623 millones

Vannier: $400 millones

Savant Pharm: $283 millones

Droguería Java: $147 millones

Rospaw: $109 millones

Además, la empresa mantiene compromisos con entidades como:

Banco Galicia

Banco Santander Argentina

Banco Comafi

YPF

Mercado Libre

Bank of China

En paralelo, la compañía adeuda cerca de $1.900 millones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por incumplimientos en aportes previsionales.

Pérdidas millonarias y caída en ventas

En su presentación judicial, Dr. Ahorro argumentó que el deterioro comenzó tras la pandemia de Covid-19 y se profundizó por:

Fuerte caída en la venta de medicamentos.

Pérdida del poder adquisitivo.

Suba del costo laboral.

Aceleración de los alquileres comerciales.

Tan solo en el último año, la firma acumuló pérdidas cercanas a los $2.000 millones.

El panorama deja a la cadena en una situación límite, con riesgo de más cierres, nuevas cesantías y un proceso judicial que podría redefinir el futuro de uno de los jugadores más importantes que tuvo el mercado farmacéutico argentino en la última década.

