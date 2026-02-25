Crisis en Dr. Ahorro: emitió 238 cheques sin fondos y ya cerró 11 sucursales

La crisis de Dr. Ahorro se profundiza semana a semana. La cadena de farmacias, que llegó a operar cerca de 50 sucursales en todo el país, enfrenta un escenario crítico marcado por el pedido de concurso preventivo, la emisión de casi 240 cheques sin fondos y una ola de despidos que impactó de lleno en diciembre y continúa hasta la actualidad.