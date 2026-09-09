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El nuevo paso de la defensa de Morena Rial para intentar que recupere su libertad

La hija de Jorge Rial cumple arresto domiciliario y estudia Abogacía mientras avanza el proceso judicial.

MORENA RIAL. La hija de Jorge Rial fue condenada a tres años de prisión.
MORENA RIAL. La hija de Jorge Rial fue condenada a tres años de prisión.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La defensa de Morena Rial logró que la Justicia ordene nuevas pericias psicológicas para intentar obtener su excarcelación, tras serle denegada la libertad condicional.
  • Condenada a tres años de prisión, Rial cumple arresto domiciliario con tobillera mientras estudia abogacía; su terapeuta actuará como perito de parte en la evaluación.
  • El resultado pericial definirá si accede a la libertad condicional, en medio de controversias por visitas no autorizadas que podrían complicar su régimen de detención.
Resumen generado con IA

Morena Rial será sometida nuevamente a pericias psicológicas luego de que le fuera negada la libertad condicional. La medida fue informada por su abogado, Alejandro Cipolla, a través de sus redes sociales.

Mientras cumple arresto domiciliario, la hija de Jorge Rial pasa sus días estudiando la carrera de Abogacía y rindiendo exámenes de manera virtual. En ese contexto, su defensa comunicó una nueva instancia dentro del proceso judicial que atraviesa.

Cipolla dio a conocer la decisión mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram. Según explicó, la evaluación contará además con la participación de un profesional elegido por la propia defensa.

“Informamos que se realizará nuevamente pericias psicológicas a Morena Rial, medida que representa un gran avance obtenido por esta defensa en el camino hacia la recuperación de su libertad”, escribió el abogado.

También informó quién será el especialista que intervendrá en esta etapa. “Asimismo se designó como perito de parte al Lic. Alejandro Laffite, terapeuta de Morena, quien intervendrá en representación de esta defensa durante el proceso pericial”, detalló.

De esta manera, el profesional que acompaña a Morena en su tratamiento participará de las evaluaciones y formará parte de la intervención solicitada por la defensa.

Cipolla, además, aseguró que continuará trabajando para modificar la situación judicial de su clienta. “Continuaremos trabajando firmemente para garantizar sus derechos y lograr que recupere su libertad”, afirmó.

Aseguran que está en pareja durante el arresto domiciliario

Mientras cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, Morena Rial también quedó en el centro de la atención mediática por un supuesto romance.

Según revelaron en el programa Bondi Live, la joven estaría en pareja desde hace unos tres meses con un joven identificado como Federico. La información fue difundida por Pepe Ochoa, quien mostró una fotografía en la que Morena aparece abrazada al muchacho.

El panelista explicó que la imagen habría sido publicada por el propio Federico en sus estados de WhatsApp y que estaba acompañada por una frase romántica: “Por más duro que sea el camino este de la vida, quiero que sea a tu lado”.

Más allá del supuesto vínculo sentimental, la fotografía generó controversia por el lugar en el que habría sido tomada. Ochoa aseguró que corresponde al departamento donde Morena Rial cumple el arresto domiciliario y planteó dudas sobre si Federico contaba con autorización para ingresar.

“Es en un lugar donde no podría estar. Esta foto es dentro del departamento de Morena, pero no tiene autorización para que esté él ahí adentro”, sostuvo el periodista en Bondi Live.

La situación, de acuerdo con lo planteado en el programa, podría sumar un nuevo elemento de tensión al presente judicial de la hija de Jorge Rial.

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