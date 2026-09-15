General Motors suma estudiantes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías 2027

Resumen para apurados
- General Motors abrió en Argentina su programa de pasantías para incorporar en diciembre a estudiantes universitarios avanzados en sedes de Buenos Aires y Santa Fe.
- Exigen tener el 60% de la carrera aprobada e inglés intermedio. Las prácticas duran de 12 a 18 meses, con jornadas de 20 horas semanales bajo modalidad presencial o híbrida.
- La iniciativa facilita la inserción laboral temprana en una multinacional, permitiendo a futuros profesionales sumar experiencia corporativa y de networking antes de graduarse.
Las pasantíasse convirtieron en una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para estudiantes universitarios, y ahora General Motors sumó una nueva convocatoria. La automotriz abrió su Programa de Pasantías 2027, con oportunidades en Buenos Aires y Santa Fe para jóvenes de distintas carreras.
Las incorporaciones están previstas para diciembre y la jornada será de 20 horas semanales, distribuidas en cuatro horas por día, de lunes a viernes. Según la posición, la experiencia podrá extenderse entre 12 y 18 meses.
Qué carreras pueden postularse
La búsqueda cambia según la sede y el área de trabajo:
Para las posiciones de Buenos Aires, General Motors apunta a estudiantes de Ingeniería Industrial, Marketing, Administración de Empresas, Contador Público, Finanzas y Derecho.
Las vacantes se distribuyen en áreas como Ventas, Postventa, Mercadotecnia, Finanzas y Legal. En estos casos, la compañía considera deseable que los postulantes tengan una fecha de graduación prevista para diciembre de 2027 o posterior.
En Santa Fe, en cambio, la convocatoria incluye oportunidades en Rosario y en el Complejo Automotor Chevrolet de Alvear.
Allí pueden postularse estudiantes de distintas ingenierías, Ingeniería Industrial, Contador Público, Administración y carreras afines. Las posiciones están vinculadas con Manufactura y Producción, Finanzas y Recursos Humanos.
Qué requisitos pide General Motors
Uno de los principales requisitos es contar con más del 60% de la carrera aprobada y tener el aval de la universidad para realizar la pasantía. También se solicita manejo intermedio de Microsoft Office e inglés conversacional de nivel intermedio.
Además, la automotriz valora conocimientos en herramientas como Power BI, SAP y manejo de bases de datos. Estos puntos aparecen como habilidades deseables y no como requisitos excluyentes.
La modalidad dependerá del puesto. Algunas posiciones podrán desarrollarse bajo un esquema híbrido, mientras que las vinculadas directamente con Manufactura y Producción tendrán tareas presenciales en la planta de Alvear.
Cómo postularse a las pasantías
La inscripción se realiza de manera online a través del portal de General Motors Careers (careers.gm.com/en/banco-de-talentos-programa-de-pasantias/).
Allí están disponibles las convocatorias correspondientes a Buenos Aires y a Rosario/Alvear. Los interesados deben ingresar a la búsqueda que corresponda a su perfil, revisar los requisitos, crear un perfil y completar la postulación con datos personales, académicos y profesionales.
Cómo será el Programa de Pasantías
La propuesta está orientada a estudiantes que quieran sumar una primera experiencia profesional antes de recibirse.
Quienes sean seleccionados podrán incorporarse a equipos de distintas áreas, trabajar en proyectos de la compañía y compartir tareas con profesionales mientras continúan cursando la universidad.
El programa también contempla actividades de formación, networking y voluntariado. La idea es que los pasantes puedan conocer el funcionamiento cotidiano de una empresa multinacional y aplicar en un entorno laboral los conocimientos adquiridos durante la carrera.