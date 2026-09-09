La ciudad argentina que está entre las seis mejor preparadas del mundo frente al cambio climático
Un informe internacional analizó 72 de las principales ciudades del planeta y elaboró un ranking según su exposición a fenómenos extremos y su capacidad para hacerles frente. Una urbe del país quedó entre las seis mejores posicionadas.
Resumen para apurados
- Buenos Aires se posicionó entre las seis ciudades más resilientes del mundo ante el cambio climático, según un informe global de AlphaGeo que evaluó a 72 urbes.
- El índice ponderó su baja exposición a eventos extremos y sus políticas de adaptación e infraestructura, que logran mitigar el 36,8% de su riesgo climático bruto.
- La capital argentina comparte el puesto con París y lidera en la región, aunque el reporte advierte que el nivel de vulnerabilidad varía entre los distintos barrios.
Una ciudad argentina quedó entre las seis más resilientes del mundo frente al cambio climático, según un informe que evaluó a 72 de las principales ciudades del planeta mediante el Índice de Riesgo y Resiliencia Climática (CRRI).
El estudio, elaborado por AlphaGeo, combina dos variables: el nivel de exposición física de cada ciudad frente a distintas amenazas climáticas y su capacidad para reducir esos riesgos mediante políticas públicas, infraestructura y sistemas de prevención.
El resultado ubica a la ciudad argentina analizada con un puntaje de riesgo ajustado por resiliencia (RAJ) de 12, uno de los valores más bajos del ranking global. En este índice, cuanto menor es el número, menor es el riesgo que permanece después de considerar las medidas de adaptación existentes.
Qué mide el índice de riesgo y resiliencia climática
El RAJ busca determinar cuánto riesgo climático permanece luego de tener en cuenta las herramientas que una ciudad ya implementó para proteger a su población.
Entre ellas se encuentran las defensas contra inundaciones, los sistemas de alerta temprana y los planes para enfrentar episodios de calor extremo, entre otras medidas de adaptación.
Para calcular el riesgo físico, el informe contempla seis tipos de amenazas: inundaciones fluviales y costeras, estrés térmico, sequías, incendios forestales y vientos asociados a huracanes.
La ciudad argentina obtuvo un riesgo físico de 19 sobre 100. Ese valor se redujo hasta 12 al considerar sus medidas de adaptación, una diferencia de siete puntos que el estudio denomina delta de adaptación.
Buenos Aires quedó entre las ciudades mejor preparadas
La ciudad que ocupa el sexto lugar del ranking global es Buenos Aires, que comparte ese puesto con París, ambas con un RAJ de 12. Barcelona aparece incluso un escalón por encima, con un puntaje de 11.
En América Latina, Buenos Aires también se encuentra entre las ciudades con mejor desempeño. El ranking la ubica junto a Bogotá (13), Río de Janeiro (14) y São Paulo (15).
Según el informe, su posición responde principalmente a una combinación de factores: una exposición física relativamente baja frente a algunas de las principales amenazas climáticas y un desempeño moderado en materia de adaptación.
En particular, el estudio señala que Buenos Aires no presenta una exposición tan elevada a fenómenos como huracanes, inundaciones costeras graves o sequías severas.
Qué porcentaje del riesgo climático logra reducir Buenos Aires
El informe asignó a Buenos Aires una tasa de adaptación del 36,8%. Esto significa que las políticas, obras y sistemas de alerta existentes permiten neutralizar aproximadamente un tercio de su exposición climática bruta.
De todos modos, el documento advierte que los resultados corresponden a promedios a escala de ciudad. Por eso, el nivel de riesgo puede ser muy diferente entre distintos barrios e incluso entre zonas cercanas dentro de una misma ciudad.
El ranking busca así medir no solamente qué ciudades están expuestas al cambio climático, sino también cuánto lograron reducir ese riesgo mediante las medidas que ya tienen implementadas.