SociedadSalud

Científicos del Conicet encontraron una posible forma de atacar el cáncer de hígado

El estudio, todavía en etapa preclínica, logró reducir el crecimiento tumoral y mejorar la respuesta inmune al bloquear una proteína específica. El próximo paso será desarrollar compuestos que puedan evaluarse en personas.

CIENCIA ARGENTINA. Investigadores del Conicet y la Universidad Austral identificaron a la proteína SMYD2 como un posible blanco terapéutico contra el cáncer de hígado.
CIENCIA ARGENTINA. Investigadores del Conicet y la Universidad Austral identificaron a la proteína SMYD2 como un posible blanco terapéutico contra el cáncer de hígado. / CONICET
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos del Conicet y la Univ. Austral descubrieron en Argentina que bloquear la proteína SMYD2 reduce tumores de hígado y mejora la respuesta inmune.
  • En fase preclínica, el equipo inhibió dicha proteína en modelos de laboratorio con ratones y células, potenciando la eficacia de la inmunoterapia tradicional.
  • El hallazgo abre la vía para diseñar nuevos fármacos y avanzar a ensayos clínicos en humanos contra el carcinoma hepatocelular, una de las mayores causas de muerte.
Resumen generado con IA

Un equipo de científicos argentinos encontró una posible nueva forma de atacar el cáncer de hígado más frecuente, el carcinoma hepatocelular. La clave está en una proteína llamada SMYD2: al bloquearla en modelos experimentales, los investigadores observaron que el tumor crecía menos y que el sistema inmune respondía mejor.

El trabajo fue realizado por especialistas del Conicet y la Universidad Austral, junto a investigadores de otras instituciones, y fue publicado en la revista científica Molecular Therapy Oncology. Por ahora, el avance está en una etapa preclínica, es decir, todavía no se probó como tratamiento en pacientes.

La investigación tuvo como primera autora a Bárbara Bueloni y entre sus responsables se encuentra Guillermo Mazzolini, investigador del Conicet y decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. También participaron Mariel Fusco, Esteban Fiore, Catalina Atorrasagasti, María José Cantero, Lucía Lameroli, Mailín Casadei, Brian Martínez Ruiz y Mariana Malvicini.

Qué encontraron los investigadores

La proteína SMYD2 apareció como un posible blanco terapéutico, es decir, un punto específico sobre el que podría actuar un futuro tratamiento.

Cuando los científicos inhibieron esa proteína en modelos de cáncer de hígado en ratones y en células humanas y murinas cultivadas en laboratorio, detectaron dos efectos al mismo tiempo: disminuyó el crecimiento del tumor y se redujeron algunas señales que dificultan la acción del sistema inmune.

Por qué puede ayudar a la inmunoterapia

La inmunoterapia busca ayudar al propio sistema inmune a reconocer y atacar las células tumorales. Sin embargo, en el carcinoma hepatocelular no todos los pacientes responden de la misma manera.

INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA. Bárbara Bueloni, primera autora del trabajo (der.) con Lucía Lameroli en un laboratorio del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional. INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA. Bárbara Bueloni, primera autora del trabajo (der.) con Lucía Lameroli en un laboratorio del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional. / CONICET

Según explicó el equipo, aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedad avanzada alcanza una respuesta objetiva a este tipo de tratamientos, aunque el porcentaje varía según la terapia utilizada.

En los experimentos, combinar el bloqueo de SMYD2 con una inmunoterapia anti-PD-1 produjo una respuesta antitumoral mayor que aplicar cualquiera de las dos estrategias por separado.

Qué es el carcinoma hepatocelular

El carcinoma hepatocelular es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado. Suele aparecer en personas que previamente tienen enfermedades hepáticas crónicas o cirrosis, vinculadas, entre otras causas, a hepatitis B o C, consumo crónico de alcohol y enfermedades metabólicas del hígado.

A nivel mundial, el cáncer de hígado es la tercera causa de muerte por cáncer y durante 2022 se registraron aproximadamente 866.000 casos nuevos.

Todavía no es un tratamiento para pacientes

El hallazgo abre una posible vía terapéutica, pero los investigadores remarcan que todavía queda camino por recorrer.

El compuesto que utilizaron para bloquear SMYD2 fue desarrollado como una herramienta de investigación y no es un medicamento preparado para administrarse en personas.

INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA. Catalina Atorrasagasti (der.), investigadora del Conicet, y Brian Martínez en un laboratorio del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional. INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA. Catalina Atorrasagasti (der.), investigadora del Conicet, y Brian Martínez en un laboratorio del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional. / CONICET

El próximo desafío será desarrollar inhibidores que tengan la potencia, especificidad y seguridad necesarias para avanzar hacia estudios clínicos. Antes habrá que evaluar aspectos como su eficacia, toxicidad y comportamiento dentro del organismo.

Además de los modelos experimentales, el equipo analizó información genética y molecular de más de 700 pacientes con carcinoma hepatocelular. Allí encontraron que SMYD2 aparece aumentada en los tumores y asociada con mecanismos que pueden reducir la respuesta a la inmunoterapia, aunque esos datos por sí solos no prueban que bloquearla funcione en pacientes. 

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ConicetArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza
1

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing
2

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

Barrio Ciudadela: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente
3

Barrio Ciudadela: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente

Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera
4

Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera

Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores
5

Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores

Ranking notas premium
Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
1

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena
2

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

Chaplin y los días perdidos
3

Chaplin y los días perdidos

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR
4

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei
5

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei

Más Noticias
Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada

Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada

Gilda, a 30 años de su muerte: el dramático relato de los sobrevivientes del accidente

Gilda, a 30 años de su muerte: el dramático relato de los sobrevivientes del accidente

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

Pronóstico semanal del NOA: sube la temperatura, llegan las tormentas y vuelve el frío

Pronóstico semanal del NOA: sube la temperatura, llegan las tormentas y vuelve el frío

Cuánto gana una niñera por trabajar cuatro horas por día en septiembre

Cuánto gana una niñera por trabajar cuatro horas por día en septiembre

Horóscopo chino de septiembre: los cuatros signos que podrán sanar sus heridas emocionales, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino de septiembre: los cuatros signos que podrán sanar sus heridas emocionales, según Ludovica Squirru

Frío extremo, Zonda y ráfagas de 100 km/h: hay alerta amarilla en 12 provincias

Frío extremo, Zonda y ráfagas de 100 km/h: hay alerta amarilla en 12 provincias

Buscan habilitar la permuta de cargos para docentes interinos

Buscan habilitar la permuta de cargos para docentes interinos

Comentarios