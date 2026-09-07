Científicos del Conicet encontraron una posible forma de atacar el cáncer de hígado
El estudio, todavía en etapa preclínica, logró reducir el crecimiento tumoral y mejorar la respuesta inmune al bloquear una proteína específica. El próximo paso será desarrollar compuestos que puedan evaluarse en personas.
Resumen para apurados
- Científicos del Conicet y la Univ. Austral descubrieron en Argentina que bloquear la proteína SMYD2 reduce tumores de hígado y mejora la respuesta inmune.
- En fase preclínica, el equipo inhibió dicha proteína en modelos de laboratorio con ratones y células, potenciando la eficacia de la inmunoterapia tradicional.
- El hallazgo abre la vía para diseñar nuevos fármacos y avanzar a ensayos clínicos en humanos contra el carcinoma hepatocelular, una de las mayores causas de muerte.
Un equipo de científicos argentinos encontró una posible nueva forma de atacar el cáncer de hígado más frecuente, el carcinoma hepatocelular. La clave está en una proteína llamada SMYD2: al bloquearla en modelos experimentales, los investigadores observaron que el tumor crecía menos y que el sistema inmune respondía mejor.
El trabajo fue realizado por especialistas del Conicet y la Universidad Austral, junto a investigadores de otras instituciones, y fue publicado en la revista científica Molecular Therapy Oncology. Por ahora, el avance está en una etapa preclínica, es decir, todavía no se probó como tratamiento en pacientes.
La investigación tuvo como primera autora a Bárbara Bueloni y entre sus responsables se encuentra Guillermo Mazzolini, investigador del Conicet y decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. También participaron Mariel Fusco, Esteban Fiore, Catalina Atorrasagasti, María José Cantero, Lucía Lameroli, Mailín Casadei, Brian Martínez Ruiz y Mariana Malvicini.
Qué encontraron los investigadores
La proteína SMYD2 apareció como un posible blanco terapéutico, es decir, un punto específico sobre el que podría actuar un futuro tratamiento.
Cuando los científicos inhibieron esa proteína en modelos de cáncer de hígado en ratones y en células humanas y murinas cultivadas en laboratorio, detectaron dos efectos al mismo tiempo: disminuyó el crecimiento del tumor y se redujeron algunas señales que dificultan la acción del sistema inmune.
Por qué puede ayudar a la inmunoterapia
La inmunoterapia busca ayudar al propio sistema inmune a reconocer y atacar las células tumorales. Sin embargo, en el carcinoma hepatocelular no todos los pacientes responden de la misma manera.
Según explicó el equipo, aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedad avanzada alcanza una respuesta objetiva a este tipo de tratamientos, aunque el porcentaje varía según la terapia utilizada.
En los experimentos, combinar el bloqueo de SMYD2 con una inmunoterapia anti-PD-1 produjo una respuesta antitumoral mayor que aplicar cualquiera de las dos estrategias por separado.
Qué es el carcinoma hepatocelular
El carcinoma hepatocelular es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado. Suele aparecer en personas que previamente tienen enfermedades hepáticas crónicas o cirrosis, vinculadas, entre otras causas, a hepatitis B o C, consumo crónico de alcohol y enfermedades metabólicas del hígado.
A nivel mundial, el cáncer de hígado es la tercera causa de muerte por cáncer y durante 2022 se registraron aproximadamente 866.000 casos nuevos.
Todavía no es un tratamiento para pacientes
El hallazgo abre una posible vía terapéutica, pero los investigadores remarcan que todavía queda camino por recorrer.
El compuesto que utilizaron para bloquear SMYD2 fue desarrollado como una herramienta de investigación y no es un medicamento preparado para administrarse en personas.
El próximo desafío será desarrollar inhibidores que tengan la potencia, especificidad y seguridad necesarias para avanzar hacia estudios clínicos. Antes habrá que evaluar aspectos como su eficacia, toxicidad y comportamiento dentro del organismo.
Además de los modelos experimentales, el equipo analizó información genética y molecular de más de 700 pacientes con carcinoma hepatocelular. Allí encontraron que SMYD2 aparece aumentada en los tumores y asociada con mecanismos que pueden reducir la respuesta a la inmunoterapia, aunque esos datos por sí solos no prueban que bloquearla funcione en pacientes.