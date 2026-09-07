Científicos del Conicet encontraron una posible forma de atacar el cáncer de hígado

La investigación tuvo como primera autora a Bárbara Bueloni y entre sus responsables se encuentra Guillermo Mazzolini, investigador del Conicet y decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. También participaron Mariel Fusco, Esteban Fiore, Catalina Atorrasagasti, María José Cantero, Lucía Lameroli, Mailín Casadei, Brian Martínez Ruiz y Mariana Malvicini.