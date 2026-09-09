“No es un cambio de casa”: el reclamo de padres por el posible traslado del servicio de salud mental infantil al hospital del Este

“No es un cambio de casa”. La frase se repitió esta mañana frente al hospital Obarrio, donde un grupo de madres y padres se manifestó en rechazo al posible traslado del Servicio de Sistemas de Salud Mental Infanto Juvenil al hospital del Este. Las familias aseguran que la medida fue comunicada a los trabajadores hace aproximadamente dos semanas, pero que hasta el momento no recibieron explicaciones oficiales sobre los motivos ni precisiones acerca de cómo se implementaría.