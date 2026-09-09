“No es un cambio de casa”: el reclamo de padres por el posible traslado del servicio de salud mental infantil al hospital del Este
Resumen para apurados
- Padres protestaron hoy en Tucumán contra el traslado del servicio de salud mental infanto juvenil del Hospital Obarrio al del Este, por temor a perder tratamientos vitales.
- El Sesmi atiende a más de 300 niños con terapias interdisciplinarias. Las familias denuncian falta de información oficial, mayores distancias y posible pérdida de terapeutas.
- La medida podría aumentar el ausentismo escolar y cortar tratamientos clave. Los padres exigen una reunión formal con el Ministerio de Salud para frenar la mudanza del área.
“No es un cambio de casa”. La frase se repitió esta mañana frente al hospital Obarrio, donde un grupo de madres y padres se manifestó en rechazo al posible traslado del Servicio de Sistemas de Salud Mental Infanto Juvenil al hospital del Este. Las familias aseguran que la medida fue comunicada a los trabajadores hace aproximadamente dos semanas, pero que hasta el momento no recibieron explicaciones oficiales sobre los motivos ni precisiones acerca de cómo se implementaría.
El Sesmi es un servicio especializado que brinda atención a niños y adolescentes y que, según explicaron las familias, cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos, entre otros profesionales. Se trata, remarcaron, de un espacio con más de 35 años de trayectoria y que atiende a más de 300 chicos.
“El Sesmi es el único servicio de salud mental infanto juvenil que existe en Tucumán”, señaló a LA GACETA una de las madres durante el reclamo. Según explicó, el actual edificio fue construido con el aporte de la comunidad y de los propios profesionales, después de que durante años el servicio funcionara en un sector del Hospital Obarrio.
Para las familias, el traslado representaría mucho más que un cambio de ubicación. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las dificultades que tendrían para llegar hasta el Hospital del Este. Según señalaron, algunos pacientes deberían afrontar viajes de entre 40 y 45 minutos en transporte público, algo que consideran especialmente complejo para niños con autismo, TDAH, psicosis u otras condiciones que requieren atención especializada y rutinas estables.
“El traslado en sí nos perjudica a todos, tanto a las familias como a los pacientes”, sostuvo una de las madres. También advirtió que hay familias que tienen más de un hijo en tratamiento y que deben afrontar varios viajes y boletos por semana, ya que las terapias pueden ser frecuentes y requieren continuidad.
A la dificultad económica se suma, según plantearon, el impacto que tendría sobre la escolaridad. Las familias explicaron que muchos chicos concurren varias veces por semana a distintas terapias. Un traslado más prolongado podría hacer que deban faltar más horas a la escuela.
“Si tienen tres terapias por semana, van a ir dos días a la escuela”, graficó una de las madres. En ese sentido, cuestionó que mientras desde el sistema educativo se controla el ausentismo de los alumnos, una decisión sanitaria podría terminar generando justamente más inasistencias.
La continuidad de los profesionales, otro de los reclamos
Uno de los puntos que más preocupa a las familias es que, según afirmaron, tampoco se les garantizó que los chicos continúen siendo atendidos por los mismos especialistas.
“No nos aseguraron si nuestros hijos van a ir con los mismos profesionales”, expresó una de las madres. Para las familias, cambiar de especialistas implicaría un proceso especialmente complejo, ya que muchos pacientes llevan años construyendo un vínculo terapéutico con sus médicos, psicólogos y demás profesionales.
“Si no fueran con los mismos, sería volver con las terapias de cero”, advirtieron.
Las madres también señalaron que no tienen certezas respecto de la continuidad de la medicación ni sobre las condiciones en las que funcionaría el servicio una vez trasladado.
Frente a este escenario, las familias sostienen que no se oponen a que el sistema de salud amplíe la atención en el este de la provincia. Lo que reclaman es que se cree allí un nuevo espacio, con nuevos profesionales, sin desmantelar el servicio que actualmente funciona en el Hospital Obarrio.
“Que abra un espacio allá y que ponga profesionales nuevos, pero que nos deje a nosotros acá. Nosotros estamos bien acá con nuestros hijos”, plantearon.
Reclaman respuestas al Ministerio de Salud
Las familias aseguraron que presentaron una nota formal ante las autoridades del hospital y también ante el Ministerio de Salud para solicitar explicaciones, pero que todavía no obtuvieron una respuesta concreta.
Según relataron, recién después de la difusión pública del reclamo se les informó que el viernes habría una reunión entre autoridades y profesionales del Sesmi. El encuentro estaría previsto para las 9, aunque las familias no tienen confirmado si también serán recibidas.
“La explicación nos la tienen que dar a nosotros, que somos los papás de los niños que vienen para acá”, reclamó una de las manifestantes.
Tampoco existe, según indicaron, una fecha definida para el eventual traslado. Las familias sostienen que por ahora sólo recibieron la comunicación de que el servicio será llevado al Hospital del Este.
“Necesitamos que vengan y que den la cara y nos digan por qué. Queremos que el Sesmi se quede acá porque es un bienestar para nuestros hijos”, expresaron.
El reclamo se produjo, además, en el marco del mes de prevención del suicidio, una circunstancia que las familias consideraron especialmente significativa por tratarse justamente de un servicio de salud mental. Para los padres, cualquier modificación en la atención debe contemplar las necesidades particulares de los pacientes y no sólo cuestiones de infraestructura.
“Ellos no están en nuestros zapatos, ellos no saben lo que nosotros sufrimos”, resumió una de las madres.