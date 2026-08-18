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¿Tus hijos usan ChatGPT? Estos son los nuevos controles que tendrán los padres

OpenAI permite vincular las cuentas familiares, establecer horarios y administrar algunas herramientas, aunque los chats de los adolescentes seguirán siendo privados.

¿Tus hijos usan ChatGPT? Estos son los nuevos controles que tendrán los padres
/ FREEPIK
18 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • OpenAI lanzó este martes ChatGPT para Adolescentes (13 a 17 años) a nivel global, incorporando controles parentales y protecciones de contenido para menores.
  • La función permite vincular cuentas familiares y fijar horarios de estudio o bloqueo, preservando la privacidad del menor al no permitir a los padres leer sus chats.
  • Esta medida busca equilibrar el uso educativo de la inteligencia artificial con la seguridad digital, sin eliminar la autonomía de los jóvenes usuarios.
Resumen generado con IA

OpenAI presentó este martes ChatGPT para Adolescentes, una experiencia destinada a usuarios de entre 13 y 17 años que incorpora mayores protecciones frente a contenidos sensibles, herramientas orientadas al aprendizaje y nuevas opciones para que madres, padres o tutores administren determinadas funciones de las cuentas de sus hijos.

No se trata de un modelo diferente, sino de una experiencia de ChatGPT que aplica protecciones específicas para menores. La compañía explicó que, cuando su sistema estima que una cuenta pertenece a una persona menor de 18 años, activa automáticamente medidas adicionales destinadas a reducir la exposición a determinados contenidos.

Entre ellos aparecen la violencia gráfica, las representaciones de autolesiones, los desafíos virales riesgosos, determinados contenidos vinculados con la imagen corporal y los juegos de rol sexuales, románticos o violentos.

OpenAI también señaló que la intención es que ChatGPT funcione como una herramienta para aprender y crear, y no como un reemplazo de los vínculos personales.

Un modo pensado para estudiar

Uno de los ejes de la propuesta es Study Mode. Esta función busca que los estudiantes trabajen sobre los problemas a través de preguntas orientadoras, explicaciones estructuradas y ejercicios de reflexión, en lugar de limitar la interacción a la entrega inmediata de una respuesta.

Los adolescentes pueden utilizar este modo por decisión propia, pero los padres o tutores que tengan vinculada su cuenta también pueden establecer horarios de estudio. Durante esos períodos, las nuevas conversaciones elegibles comienzan con Study Mode activado.

La herramienta permite trabajar con cuestionarios, ejercicios paso a paso, planes de estudio y preguntas de práctica. OpenAI aclara, sin embargo, que Study Mode puede cometer errores y que no reemplaza a docentes, tutores ni materiales educativos.

El CEO de OpenAI, Sam Altman. El CEO de OpenAI, Sam Altman. FOTO AFP

Qué pueden controlar los padres

Las cuentas de un adolescente y de su padre, madre o tutor pueden vincularse desde el apartado Controles Parentales de ChatGPT. La invitación puede enviarse mediante correo electrónico o número de teléfono y debe ser aceptada para que la conexión quede establecida.

Una vez completado ese paso, el adulto puede administrar diferentes configuraciones. Entre ellas aparecen las protecciones frente a contenido sensible, el uso de recuerdos guardados, Voice Mode, la generación de imágenes y las opciones relacionadas con Study Mode.

También puede establecer Quiet Hours, franjas horarias durante las cuales el adolescente no puede utilizar ChatGPT. Los Study Hours funcionan de otra manera: no bloquean el acceso, sino que hacen que determinadas conversaciones nuevas comiencen en el modo de estudio durante los horarios seleccionados.

La vinculación no permite, en cambio, acceder a los chats del adolescente. Los padres no pueden leer sus conversaciones, consultar su historial ni observar su actividad en tiempo real.

Cuándo pueden llegar las alertas

Uno de los cambios más sensibles corresponde a las notificaciones de seguridad. OpenAI aclaró que no se trata de alertas ante cualquier consulta considerada inapropiada, sino de avisos reservados para situaciones limitadas en las que exista una preocupación seria sobre la seguridad del adolescente.

Las notificaciones pueden activarse, por ejemplo, cuando revisores especialmente capacitados identifican una preocupación grave relacionada con autolesiones. También pueden enviarse cuando la cuenta del adolescente queda desactivada por conversaciones vinculadas con actos de violencia.

Antes de una notificación por riesgo serio de autolesión, el caso pasa por una revisión de personal capacitado. El aviso puede incluir una descripción breve del tipo de preocupación y recursos de apoyo, pero no muestra la conversación, la transcripción del chat ni el historial del menor.

Las alertas pueden llegar por correo electrónico, mensaje de texto o notificación dentro de la aplicación, según los datos de contacto y las configuraciones disponibles. OpenAI también advierte que este mecanismo no constituye un sistema de vigilancia en tiempo real y puede no detectar todas las situaciones de riesgo.

CHATGPT. Lanzaron nuevos controles para menores de edad en la aplicación. CHATGPT. Lanzaron nuevos controles para menores de edad en la aplicación.

Cómo identifica ChatGPT a un adolescente

La compañía utiliza un sistema de predicción de edad para estimar si una cuenta corresponde a una persona menor de 18 años. Para ello analiza una combinación de señales, entre ellas la antigüedad de la cuenta, los horarios habituales de actividad, los patrones de uso y la edad declarada por el propio usuario.

Cuando el sistema no tiene suficiente certeza sobre la edad, OpenAI indicó que adopta la experiencia con mayores protecciones. Si una persona adulta queda clasificada por error como menor de edad, puede iniciar un proceso de verificación para recuperar el acceso correspondiente a una cuenta de adulto.

Con ChatGPT para Adolescentes, la empresa concentra en una misma experiencia herramientas educativas, límites de contenido y controles familiares que ya había desarrollado durante los últimos meses. La apuesta busca ampliar las posibilidades de uso entre los menores sin eliminar por completo su autonomía ni entregar a los padres acceso directo a sus conversaciones.

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