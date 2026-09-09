Quién es Sacha Fenestraz, el piloto franco-argentino que llegó a Ferrari

Resumen para apurados
- El franco-argentino Sacha Fenestraz se sumó en junio a Ferrari en Italia para aportar su experiencia técnica y buscar una prueba en un monoplaza de Fórmula 1.
- Criado en Córdoba, Fenestraz brilló en la Super Fórmula de Japón y en la Fórmula E con Nissan, además de trabajar tres años en el simulador de Mercedes.
- Su rol en simuladores y desarrollo técnico en Maranello incrementa sus posibilidades de concretar un test oficial de F1 mientras compite en Japón.
Sacha Fenestraz Jules construye desde hace años un recorrido particular dentro del automovilismo internacional: nació en Francia, creció en la Argentina, se formó en Europa, encontró su lugar competitivo en Japón y hoy trabaja para Ferrari con un objetivo que todavía conserva intacto. El piloto franco-argentino sueña con probar por primera vez un monoplaza de Fórmula 1.
“Sería hermoso, sería un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”, expresó Fenestraz, quien se incorporó en junio a la escudería italiana luego de cumplir seis meses sin actividad por cuestiones de confidencialidad tras su salida de Mercedes.
Nacido el 28 de julio de 1999 en Annecy, en la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes, Fenestraz llegó a la Argentina cuando tenía apenas seis meses. Su familia se instaló primero en Córdoba, pasó también por Santa Fe y finalmente encontró en Jesús María un punto de referencia, entre las cumbres y montañas cordobesas. A los 12 años regresó a Europa para desarrollar su carrera deportiva.
Su crecimiento fue rápido. En 2015 se consagró campeón junior del Campeonato Francés de Fórmula 4 y, dos años más tarde, ganó el certamen con Josef Kaufmann Racing, con siete victorias. Por entonces también integraba la Renault Sport Academy, la estructura formativa que hoy funciona como academia oficial de Alpine.
La pérdida de ese respaldo en 2019 lo llevó a cambiar de rumbo. Fenestraz dejó Europa y apostó por Japón, donde atravesó distintas categorías del Super GT. Compitió en GT300 y GT500 con Toyota Gazoo Racing y consiguió su primera victoria en Fuji Speedway, uno de los circuitos más emblemáticos del país asiático.
Luego dio el salto a la Super Fórmula, una de las categorías de monoplazas más exigentes fuera de la Fórmula 1. Allí logró en 2022 su primera victoria y terminó como subcampeón, resultados que ampliaron su proyección internacional. Más tarde fue elegido por Nissan como piloto titular para las temporadas 2023 y 2024 de Fórmula E.
Esa experiencia con autos eléctricos resultó determinante para su actual etapa. Fenestraz pasó tres años trabajando en el simulador de Mercedes y destacó que esa tarea fue fundamental para el desarrollo del monoplaza de la escudería alemana. Ahora, Ferrari lo convocó por un perfil específico.
“Es un sueño trabajar con esta escudería. Una de las razones por las que me convocaron fue por la experiencia en Fórmula E y la gestión de energía”, explicó.
Su tarea dentro del equipo italiano ocupa una parte central del trabajo de la Fórmula 1 moderna, aunque no abandona la competencia: esta temporada seguirá corriendo en la Super Fórmula japonesa, donde defenderá los colores de VANTELIN Team TOM’S.
Mientras ayuda a Ferrari desde fuera de la pista, Fenestraz mantiene la expectativa de que ese vínculo pueda abrirle una puerta mayor. “No te digo que está confirmado que me pueda subir, pero acá las posibilidades de probar un monoplaza son mucho más altas”, señaló.