Quién es Sacha Fenestraz, el piloto franco-argentino que llegó a Ferrari

Nacido el 28 de julio de 1999 en Annecy, en la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes, Fenestraz llegó a la Argentina cuando tenía apenas seis meses. Su familia se instaló primero en Córdoba, pasó también por Santa Fe y finalmente encontró en Jesús María un punto de referencia, entre las cumbres y montañas cordobesas. A los 12 años regresó a Europa para desarrollar su carrera deportiva.