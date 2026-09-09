El periodismo ante sus nuevos desafíos

La Asamblea de Adepa ofrecerá desde hoy un espacio para discutir estas tensiones y pensar respuestas posibles. Cambian las plataformas, los hábitos de consumo y los lenguajes; también aparecen nuevas herramientas y nuevos actores en la circulación de información. En ese escenario, el desafío del periodismo sigue siendo tan exigente como necesario: producir información confiable, ayudar a comprender una realidad cada vez más compleja y aportar elementos para que cada ciudadano pueda formar su propio juicio.