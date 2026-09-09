OpiniónEditorial

El periodismo ante sus nuevos desafíos
Hace 2 Hs

Hoy comienza en Tucumán la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). LA GACETA será anfitriona del encuentro que reunirá durante tres días a editores, directivos, periodistas y especialistas de distintos puntos del país.

Habrá debates sobre inteligencia artificial, sustentabilidad, nuevas audiencias, innovación, video, libertad de expresión y modelos de producción. Los ejes forman parte de una misma discusión: cómo puede el periodismo conservar su relevancia en un ecosistema informativo que cambió de manera radical en pocos años.

La información hoy circula en cantidades inéditas. A una velocidad difícil de imaginar hasta hace poco. Medios, redes sociales, plataformas, usuarios y sistemas de inteligencia artificial producen y distribuyen contenidos de manera permanente. Esa abundancia, sin embargo, no garantiza una sociedad mejor informada. Muchas veces ocurre lo opuesto: crecen la confusión, la descontextualización y la dificultad para distinguir entre un dato comprobado, una opinión y una falsedad.

El periodismo encuentra ahí una de sus principales tareas. Verificar, jerarquizar, contextualizar y explicar siguen siendo funciones centrales, incluso cuando cambian las herramientas. La velocidad puede ser importante, pero pierde valor cuando no está acompañada por criterio, responsabilidad y conocimiento del terreno.

Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA, ha insistido en los últimos meses sobre ese punto. Frente al avance de la inteligencia artificial, el diferencial del periodismo está ligado a capacidades profundamente humanas: preguntar, dudar, observar, contrastar fuentes, comprender contextos y asumir la responsabilidad por lo publicado. Las máquinas pueden procesar grandes cantidades de información; el criterio para determinar qué importa, por qué importa y cómo debe contarse sigue siendo decisivo.

La inteligencia artificial abre, al mismo tiempo, oportunidades que los medios deben explorar. Puede mejorar procesos, ampliar capacidades de análisis y facilitar tareas que antes demandaban muchas horas. También plantea interrogantes sobre la utilización de contenidos periodísticos, la atribución, la propiedad intelectual y la sustentabilidad económica de las organizaciones que producen información de calidad.

La Asamblea de Adepa ofrecerá desde hoy un espacio para discutir estas tensiones y pensar respuestas posibles. Cambian las plataformas, los hábitos de consumo y los lenguajes; también aparecen nuevas herramientas y nuevos actores en la circulación de información. En ese escenario, el desafío del periodismo sigue siendo tan exigente como necesario: producir información confiable, ayudar a comprender una realidad cada vez más compleja y aportar elementos para que cada ciudadano pueda formar su propio juicio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno
1

Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos
2

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años
3

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso
4

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas
5

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas

Ranking notas premium
Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
1

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
2

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
4

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada
5

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada

Más Noticias
La única certeza es la incertidumbre política

La única certeza es la incertidumbre política

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

El parque Guillermina luce nuevos árboles

El parque Guillermina luce nuevos árboles

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

Comentarios