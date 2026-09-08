Mar del Plata: un concejal del PRO tapó un mural de Cristina Kirchner

Julián Bussetti es el presidente del bloque de concejales del PRO en Mar del Plata y protagonizó un video que se volvió viral. Se grabó mientras pintaba sobre un mural con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner.
“Decidimos recuperar este espacio para todos. Tapamos el mural, limpiamos la pared y lo dejamos como corresponde. Y obviamente, los pinceles, los guantes de látex y toda la basura de quienes vandalizaron esto, lo tiramos en donde corresponde, en el tacho”, dice la voz en off, mientras se ve al edil que pasa un rodillo con pintura blanca sobre la imagen de la expresidenta.
“Una pared más recuperada y miren qué linda quedó. Ahora, entre todos, a cuidar este espacio”, sigue el relato en off.
Sobre el final, Bussetti aparece en cámara con un cartel que dice “Este lugar fue recuperado (ahora es de todos)”, mientras dice “Misión cumplida” y saluda con los pulgares en alto.