Mar del Plata: un concejal del PRO tapó un mural de Cristina Kirchner

“Decidimos recuperar este espacio para todos. Tapamos el mural, limpiamos la pared y lo dejamos como corresponde. Y obviamente, los pinceles, los guantes de látex y toda la basura de quienes vandalizaron esto, lo tiramos en donde corresponde, en el tacho”, dice la voz en off, mientras se ve al edil que pasa un rodillo con pintura blanca sobre la imagen de la expresidenta.