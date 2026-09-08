SociedadActualidad

Mar del Plata: un concejal del PRO tapó un mural de Cristina Kirchner

El titular de la bancada del bloque en la ciudad balnearia grabó un video en el que se lo ve mientras pasa pintura blanca por la imagen de la expresidenta.

Mar del Plata: un concejal del PRO tapó un mural de Cristina Kirchner
Hace 1 Hs

Julián Bussetti es el presidente del bloque de concejales del PRO en Mar del Plata y protagonizó un video que se volvió viral. Se grabó mientras pintaba sobre un mural con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner.

“Decidimos recuperar este espacio para todos. Tapamos el mural, limpiamos la pared y lo dejamos como corresponde. Y obviamente, los pinceles, los guantes de látex y toda la basura de quienes vandalizaron esto, lo tiramos en donde corresponde, en el tacho”, dice la voz en off, mientras se ve al edil que pasa un rodillo con pintura blanca sobre la imagen de la expresidenta.

“Una pared más recuperada y miren qué linda quedó. Ahora, entre todos, a cuidar este espacio”, sigue el relato en off.

Sobre el final, Bussetti aparece en cámara con un cartel que dice “Este lugar fue recuperado (ahora es de todos)”, mientras dice “Misión cumplida” y saluda con los pulgares en alto. 

Temas Cristina Fernández de KirchnerMar del Plata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento
1

Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura
2

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
3

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Preventiva para un profesor de danzas acusado de abusar de una alumna de 12 años
4

Preventiva para un profesor de danzas acusado de abusar de una alumna de 12 años

Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo se consolida la ganadería del NOA
5

Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo se consolida la ganadería del NOA

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
2

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
3

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
4

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

El nuevo Código urbanisitico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre: cuáles serán los principales cambios que planteará
5

El nuevo Código urbanisitico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre: cuáles serán los principales cambios que planteará

Más Noticias
Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

A 13 cuadras de la Casa Histórica, un basural que parece no tener fin: “Pensamos en invitar a los turistas a que vengan”

A 13 cuadras de la Casa Histórica, un basural que parece no tener fin: “Pensamos en invitar a los turistas a que vengan”

Pruebas PISA 2025: tres de cada cuatro estudiantes tienen dificultades en Matemáticas

Pruebas PISA 2025: tres de cada cuatro estudiantes tienen dificultades en Matemáticas

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT: cuáles serán los ejes de la gestión

Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT: cuáles serán los ejes de la gestión

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 8 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 8 de septiembre

Comentarios