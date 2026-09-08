Vozinha, el arquero que sorprendió en el Mundial y fue nominado al premio Yashin
El arquero de Cabo Verde tiene 40 años y pasó de ser prácticamente desconocido a convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026. Tras su actuación en la Copa del Mundo llegó a Colo-Colo y ahora competirá por el premio al mejor arquero del año.
Resumen para apurados
- El arquero caboverdiano Vozinha fue nominado al premio Yashin de France Football tras su destacada labor en el Mundial 2026 con su selección a los 40 años.
- Prácticamente desconocido previo a la Copa del Mundo, brilló ante España y Lionel Messi, ganó millones de seguidores y fichó recientemente por Colo-Colo de Chile.
- La nominación consagra un ascenso tardío e inédito para Cabo Verde, posicionando al veterano futbolista entre la élite mundial en la gala del Balón de Oro.
A los 40 años, Vozinha atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El arquero de Cabo Verde fue incluido entre los nominados al premio Lev Yashin, que entrega France Football al mejor arquero del año en el marco de la gala del Balón de Oro.
La nominación completa un ascenso inesperado para el nacido en São Vicente. Antes del Mundial 2026 era un nombre poco conocido fuera del fútbol africano, pero sus actuaciones con Cabo Verde lo instalaron en el escenario internacional.
Su primera gran aparición ocurrió nada menos que frente a España. En el debut mundialista, Cabo Verde consiguió un histórico empate 0-0 y Vozinha fue una de las grandes figuras gracias a sus intervenciones para mantener el arco invicto.
A lo largo del torneo volvió a responder en momentos importantes y protagonizó una de las imágenes que quedaron de la competencia: una atajada ante un tiro libre ejecutado por Lionel Messi.
Del Mundial a Colo-Colo
La exposición conseguida durante la Copa del Mundo también transformó su carrera fuera de la cancha. Vozinha pasó de rondar los 50.000 seguidores en Instagram antes del torneo a superar los 17 millones una vez finalizada la competencia.
Su rendimiento también le abrió las puertas del fútbol sudamericano. Durante el último mercado de pases, el arquero se incorporó a Colo-Colo para afrontar una nueva experiencia a los 40 años.
Ahora llegó otro reconocimiento. Tras conocerse su nominación al Yashin, Vozinha utilizó sus redes sociales para celebrar y recordar el recorrido que necesitó para alcanzar semejante instancia. El arquero dedicó el logro a São Vicente y a todo Cabo Verde, además de remarcar los sacrificios y dificultades que atravesó durante su carrera.
La nominación adquiere todavía mayor dimensión por el punto desde el que comenzó el año. Vozinha llegó al Mundial sin ocupar los principales focos y salió convertido en una de sus revelaciones. Meses después, ya como arquero de Colo-Colo, su nombre aparece entre los candidatos a ser elegido como el mejor del mundo en su puesto.