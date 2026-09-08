La construcción registró una caída del 4,5% en julio, pero acumula un alza de 1,7% en el año

Resumen para apurados
- El Indec informó en Argentina que la construcción cayó 4,5% interanual en julio debido a una marcada baja en el consumo de insumos clave como asfalto y ladrillos.
- El sector encadenó dos meses consecutivos en baja tras un repunte en mayo, aunque aún conserva un alza acumulada del 1,7% en lo que va del año y el empleo formal resiste.
- La mayoría de las constructoras prevé un estancamiento de la actividad hacia el último trimestre, disipando las expectativas de una reactivación inmediata en el sector.
La construcción profundizó su retroceso en julio y anotó una caída del 4,6% respecto de junio, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la comparación contra el mismo mes de 2025, la contracción fue del 4,5%.
De esta manera, el sector volvió a terreno negativo luego de haber mostrado algunos meses de recuperación durante la primera mitad del año. Pese a la caída reciente, en el acumulado de enero a julio todavía exhibe una mejora del 1,7% interanual.
El dato que marca con mayor claridad el cambio de tendencia aparece en la serie desestacionalizada. Después de crecer 6,5% mensual en mayo, la actividad cayó 4,3% en junio y otro 4,6% en julio. Al mismo tiempo, la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,4%, 0,8% y 1,1%, respectivamente, en esos tres meses.
Construcción: la mayoría de los insumos quedó en rojo
El deterioro también se reflejó en el consumo de materiales. En julio, nueve de los trece grupos de insumos relevados por el Indec mostraron bajas interanuales, con fuertes retrocesos en algunos productos vinculados directamente con el avance de las obras.
El asfalto se desplomó 23,1% interanual, mientras que el yeso cayó 21,2% y los ladrillos huecos, 12,9%.
También retrocedieron las cales (-9,8%), el hormigón elaborado (-9,5%), el cemento portland (-8,1%), las placas de yeso (-7,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (-6,9%) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (-2,4%).
Del otro lado, los artículos sanitarios de cerámica crecieron 7%, mientras que mosaicos graníticos y calcáreos avanzaron apenas 0,7% y las pinturas, 0,1%.
El rubro denominado "resto", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, registró un incremento del 22,8%.
En el acumulado entre enero y julio, el consumo de hierro redondo y aceros aumentó 4,6% y el hormigón elaborado, 1,4%.
En cambio, el cemento portland acumula una caída de 3,3%, los ladrillos huecos de 5,1%, el asfalto de 8,9% y los pisos y revestimientos cerámicos de 9,1%.
El empleo resiste, pero las empresas no esperan una recuperación inmediata
Por el momento, el deterioro de la actividad no se trasladó al empleo registrado. En junio, último dato disponible, había 376.374 puestos de trabajo privados registrados en la construcción, un 1,2% más que un año atrás.
En los primeros seis meses del año, la mejora acumulada fue de apenas 0,5%.
Otro dato que muestra una evolución diferente es el de la superficie autorizada para construir en 246 municipios. En junio alcanzó los 1,57 millones de metros cuadrados, con una suba del 31,6% interanual. En el primer semestre, el incremento acumulado fue del 8,9%.
Para el período agosto-octubre, el 75% de las compañías dedicadas principalmente a obras privadas considera que la actividad permanecerá sin cambios, mientras que 14,4% espera una caída y apenas 10,6% proyecta un crecimiento.
Entre las firmas vinculadas a la obra pública, el 25,8% espera una disminución de la actividad, frente a 16,9% que anticipa una mejora y 57,3% que no proyecta cambios.