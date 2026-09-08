Metrobús en Tucumán: el proyecto que busca usar la plata de los subsidios para obras que duren 30 años

Resumen para apurados
- El legislador Agustín Romano Norri presentó en Tucumán un proyecto para crear un Metrobús usando fondos de subsidios al transporte, buscando optimizar los tiempos de viaje.
- La propuesta plantea reorientar más de 84 millones de dólares destinados a subsidios en los últimos cinco años para financiar entre 24 y 42 kilómetros de carriles exclusivos.
- El plan busca dotar al Gran San Miguel de Tucumán de infraestructura vial duradera para los próximos 30 años, conectando la capital con municipios vecinos de forma más ágil.
El legislador radical Agustín Romano Norri presentó un proyecto para crear un metrobus en el Gran San Miguel de Tucumán con los fondos de los subsidios al transporte. “¿Cuánto tiempo perdés esperando el colectivo? Esperando que llegue, esperando que avance, esperando que llegue a la facultad o a tu trabajo”, señaló.
Romano Norri cuestionó el destino de los “más de 84 millones de dólares invertidos en transporte durante los últimos cinco años” y planteó reconvertir ese dinero en obras de infraestructura vial que conecten la Capital con los municipios vecinos.
La plataforma política del legislador apunta a reorientar progresivamente el gasto público hacia obras duraderas para los próximos 30 años. Según las estimaciones vertidas en su propuesta, la suma invertida hasta la fecha permitiría financiar la construcción de entre 24 y 42 kilómetros de carriles exclusivos.
“Ciudades que hoy funcionan prácticamente como una sola, pero que las seguimos recorriendo con un sistema de transporte que nos hace perder tiempo todos los días”, argumentó. Y agregó: “la plata ya existe, la estamos pagando. La pregunta es qué hacemos con esa plata. Una provincia conectada con transporte más rápido, más ordenado y más previsible es posible”.