Más de 200 plantas de marihuana fueron halladas en una vivienda de Bella Vista

Más de 200 plantas de marihuana fueron encontradas en el interior de una vivienda de Bella Vista durante un procedimiento realizado por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop). El operativo se concretó durante la noche del lunes, en el marco de recorridos preventivos e investigativos por la zona. Una pareja que sería propietaria del inmueble quedó detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.