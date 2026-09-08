Seguridad

Más de 200 plantas de marihuana fueron halladas en una vivienda de Bella Vista

El procedimiento se realizó tras un recorrido preventivo por calle Alberdi al 1.100. Una pareja quedó detenida.

LAS PLANTAS SECUESTRADAS POR LA POLICÍA
LAS PLANTAS SECUESTRADAS POR LA POLICÍA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo el lunes a una pareja y secuestró más de 200 plantas de marihuana en una casa de Bella Vista durante un operativo preventivo.
  • Efectivos de Digedrop patrullaban calle Alberdi al 1.100 cuando hallaron la plantación ilegal dentro del inmueble, según las directivas de seguridad vigentes.
  • El Juzgado Federal N° 3 ordenó incautar el cultivo e investiga antecedentes de los apresados para establecer el origen y destino comercial de la droga.
Resumen generado con IA

Más de 200 plantas de marihuana fueron encontradas en el interior de una vivienda de Bella Vista durante un procedimiento realizado por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop). El operativo se concretó durante la noche del lunes, en el marco de recorridos preventivos e investigativos por la zona. Una pareja que sería propietaria del inmueble quedó detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El hallazgo se produjo sobre calle Alberdi al 1.100. Según explicó el subdirector de la Digedrop, Rufino Medina, un equipo de calle a cargo del principal Ituarte realizaba recorridos por la zona cuando los efectivos ingresaron a un inmueble y encontraron en su interior más de 200 plantas de marihuana.

“Siguiendo con los lineamientos dispuestos por nuestro ministro, jefe y subjefe de Policía, mientras un equipo de calle de Digedrop Bella Vista, a cargo del principal Ituarte, realizaba recorridos preventivos e investigativos por calle Alberdi al 1100, los efectivos ingresaron en un inmueble y se dieron con la novedad de que en su interior había más de 200 plantas de marihuana”, detalló Medina.

Tras el descubrimiento, los policías pusieron la situación en conocimiento del Juzgado Federal N° 3. Desde la Secretaría se dispuso el secuestro de las plantas y la detención de la pareja que sería propietaria de la vivienda.

A ambos detenidos se les realizaron las correspondientes fichas dactiloscópicas, con el objetivo de determinar si cuentan con antecedentes. Las actuaciones quedaron bajo intervención de la Justicia Federal, que deberá avanzar ahora en la investigación para determinar el origen y destino del cultivo encontrado.

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