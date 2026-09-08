Boca recibe a Sao Paulo en La Bombonera por la ida de cuartos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca dar el primer paso hacia las semifinales frente al conjunto paulista. Con Leandro Paredes como eje en la mitad de la cancha y el regreso de Sebastián Villa en ataque, el "Xeneize" va por una ventaja clave como local.
Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe este martes a Sao Paulo en La Bombonera a las 21:30 por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- El Xeneize llega tras superar a Deportivo Recoleta y presentará a Leandro Paredes y Sebastián Villa, mientras que los paulistas avanzaron al vencer a Bolívar.
- Boca intentará sacar una ventaja clave como local para afrontar con tranquilidad la revancha del próximo 15 de septiembre en el estadio Morumbí.
Boca Juniors asume este martes una parada brava en el plano internacional. Desde las 21.30 en una Bombonera colmada, el elenco conducido por Rodolfo Arruabarrena se medirá ante Sao Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El choque continental contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y tendrá televisación en directo a través de las pantallas de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
El conjunto de la Ribera arriba a este compromiso luego de superar con solidez a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con la premisa de hacerse fuerte en condición de local y marcar diferencias de cara a la revancha del próximo 15 de septiembre en el Morumbí. Enfrente estará el conjunto paulista que dirige Dorival Júnior, que selló su clasificación a esta llave tras eliminar a Bolívar y busca plantarse con un planteo equilibrado en territorio argentino.
Para el once inicial, el "Vasco" Arruabarrena definió un esquema ofensivo con Leandro Paredes como dueño de la conducción y capitán del mediocampo, respaldado por el despliegue de Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte. En la delantera, Alan Velasco y el retorno de Sebastián Villa completarán el tridente de acompañamiento junto a Miguel Merentiel como máxima referencia de área.
Boca saldrá al campo de juego con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Por su parte, Sao Paulo se parará en La Boca con: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano.