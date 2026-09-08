Boca recibe a Sao Paulo en La Bombonera por la ida de cuartos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El conjunto de la Ribera arriba a este compromiso luego de superar con solidez a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con la premisa de hacerse fuerte en condición de local y marcar diferencias de cara a la revancha del próximo 15 de septiembre en el Morumbí. Enfrente estará el conjunto paulista que dirige Dorival Júnior, que selló su clasificación a esta llave tras eliminar a Bolívar y busca plantarse con un planteo equilibrado en territorio argentino.