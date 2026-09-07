Boca recibe a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: Arruabarrena última detalles del "11" titular

El “Xeneize” vuelve este martes a La Bombonera con la obligación de dar el primer paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, Boca recibirá a San Pablo por la ida de los cuartos de final, en una serie que aparece como uno de los grandes desafíos del semestre. Rodolfo Arruabarrena preservó a buena parte de sus titulares en Mendoza y ahora prepara el regreso de sus principales figuras para un encuentro en el que buscará sacar ventaja antes de viajar a Brasil.