Boca recibe a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: Arruabarrena última detalles del "11" titular

Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe este martes a San Pablo en La Bombonera desde las 21:30 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, buscando dar el primer paso a semifinales.
- Arruabarrena preservó titulares en el torneo local y dispondrá la vuelta de Leandro Paredes, ante un rival que suma doce partidos sin ganar en condición de visitante.
- El club de la Ribera buscará una ventaja como local para encaminar el pase a semifinales antes del desquite del 15 de septiembre en el estadio Morumbí de Brasil.
El “Xeneize” vuelve este martes a La Bombonera con la obligación de dar el primer paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, Boca recibirá a San Pablo por la ida de los cuartos de final, en una serie que aparece como uno de los grandes desafíos del semestre. Rodolfo Arruabarrena preservó a buena parte de sus titulares en Mendoza y ahora prepara el regreso de sus principales figuras para un encuentro en el que buscará sacar ventaja antes de viajar a Brasil.
El empate 2 a 2 contra Gimnasia de Mendoza quedó rápidamente atrás. El “Vasco” realizó ocho cambios para cuidar a sus futbolistas y llegar con el equipo principal al compromiso internacional. La igualdad, que Boca dejó escapar prácticamente en la última jugada, no modificó el objetivo: toda la atención está puesta en San Pablo y en una Bombonera que será escenario del primer capítulo de una serie que se definirá el 15 de septiembre en el Morumbí.
La vuelta de Paredes
Una de las principales novedades será el regreso de Leandro Paredes. El capitán fue al banco en Mendoza, pero no ingresó, y su evolución de la molestia en el isquiotibial izquierdo fue positiva. Arruabarrena confirmó que el mediocampista está en condiciones de jugar y todo indica que volverá desde el inicio. El entrenador, de todos modos, remarcó la necesidad de cuidarlo debido a la seguidilla de partidos y la intensidad del calendario.
Paredes será una pieza fundamental en un medio campo que no podrá contar con Milton Delgado.
El volante sufrió una distensión en el isquiotibial y quedó descartado para esta primera presentación. La intención del cuerpo técnico es recuperarlo para la revancha en Brasil, donde Boca necesitará nuevamente de todas sus alternativas para buscar la clasificación. En ataque también habrá movimientos. Alan Velasco atraviesa un buen momento y se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo.
El ex Independiente fue preservado durante el partido contra Gimnasia de Mendoza y volverá a ser titular esta noche.
A su lado estará Sebastián Villa, que volvió a ganarle la pulseada a Leonel Flores y recuperó terreno en la consideración de Arruabarrena. El colombiano será una de las apuestas del entrenador para lastimar a una defensa brasileña que deberá soportar el peso de jugar en una Bombonera repleta.
Cambios en ataque
Miguel Merentiel también regresará al equipo en lugar de Enner Valencia. El ecuatoriano completó por primera vez los 90 minutos ante el “Lobo” mendocino, aunque todavía está lejos de su mejor nivel. El uruguayo, en cambio, recuperará su lugar para encabezar el ataque.
En defensa, Boca recuperará a sus habituales titulares, aunque continuará con dos ausencias importantes. Ayrton Costa no logró recuperarse de su desgarro en el isquiotibial y volverá a ser reemplazado por Facundo Herrera, quien en sus primeras apariciones en Primera mostró seguridad y personalidad.
Malcom Braida completa la lista de bajas. El futbolista sufrió un fuerte traumatismo antes del encuentro con Racing y tampoco estará disponible para esta ida.
Del otro lado, San Pablo llegará a la Bombonera con una estadística que Boca intentará aprovechar: acumula 12 partidos sin ganar como visitante. El DT del rival Dorival Júnior, además, calificó el cruce como un verdadero “clásico sudamericano”.
La última vez que ambos se enfrentaron en La Bombonera fue en 2007, también por la Copa Sudamericana. Aquella noche, Boca se impuso 2 a 1 con un doblete de Martín Palermo.
Este martes, la historia volverá a cruzarlos. Boca buscará aprovechar su localía, recuperar a sus figuras y conseguir una ventaja que le permita viajar a San Pablo con otro escenario en la serie.