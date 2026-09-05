Boca dejó escapar dos veces la ventaja y empató con Gimnasia de Mendoza

A los 38 minutos, el equipo visitante recuperó la ventaja mediante una buena acción colectiva. Brian Gorosito desbordó por la derecha, combinó de taco con Velasco y lanzó un buscapié que Zenón empujó debajo del arco para convertir el 2-1. Antes del descanso, Boca tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, pero otro remate de Velasco terminó en el palo.