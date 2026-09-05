Boca dejó escapar dos veces la ventaja y empató con Gimnasia de Mendoza
Boca Juniors estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no consiguió sostener la diferencia y empató 2-2 con Gimnasia de Mendoza en un partido intenso disputado este sábado. Esteban Fernández convirtió la igualdad definitiva durante el tiempo agregado y desató el festejo del conjunto local.
Resumen para apurados
- Boca Juniors empató 2-2 este sábado ante Gimnasia en Mendoza, tras no poder sostener dos veces la ventaja y sufrir la igualdad en tiempo de descuento.
- Velasco y Zenón adelantaron dos veces a Boca, pero Sabatini y un agónico tanto de Esteban Fernández a los 48 del complemento sellaron el empate del local.
- El resultado deja a Gimnasia con un valioso punto de local, mientras que Boca vuelve a evidenciar problemas para liquidar partidos y cede terreno en el torneo.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó mejor y abrió el marcador a los 16 minutos. Después de una buena combinación entre Brian Flores y Tomás Belmonte, Alan Velasco encontró una pelota suelta y sacó un remate preciso al ángulo para establecer el 1-0.
La ventaja duró poco. Apenas tres minutos después, Santiago Sabatini recibió dentro del área, se acomodó ante la marca de Marco Pellegrino y definió con precisión para empatar el encuentro.
El ritmo se mantuvo durante toda la primera parte. Gimnasia tuvo algunas aproximaciones peligrosas y Boca volvió a amenazar con un remate de Kevin Zenón que Gonzalo Rigamonti alcanzó a desviar.
A los 38 minutos, el equipo visitante recuperó la ventaja mediante una buena acción colectiva. Brian Gorosito desbordó por la derecha, combinó de taco con Velasco y lanzó un buscapié que Zenón empujó debajo del arco para convertir el 2-1. Antes del descanso, Boca tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, pero otro remate de Velasco terminó en el palo.
En el complemento, Gimnasia adelantó sus líneas y comenzó a arrinconar al conjunto de Arruabarrena. A los 12 minutos, Matías Recalde quedó mano a mano con Agustín Montero, aunque su definición salió desviada.
El local continuó insistiendo y, a los 26, creyó haber encontrado el empate. Sabatini empujó un centro desde la derecha después de un tiro libre ejecutado por Esteban Fernández. Sin embargo, el VAR revisó la acción por una posible posición adelantada y el gol fue anulado.
Boca intentó resistir durante el tramo final y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Gimnasia, sin embargo, mantuvo la presión hasta encontrar su premio.
A los 48 minutos, un rechazo corto quedó en la puerta del área y Fernández aprovechó la oportunidad. El mediocampista sacó un remate que terminó en el fondo del arco de Montero y selló el 2-2.
El pitazo final dejó sensaciones opuestas. Gimnasia celebró un punto conseguido cuando el partido parecía perdido. Boca, en cambio, volvió a marcharse con la frustración de haber tenido la victoria en sus manos y no haber conseguido cerrarla.