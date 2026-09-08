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No más jeans rectos: los pantalones vintage que estarán de moda en el verano 2026

El minimalismo se queda a un lado para dar paso a diseños patchwork, estampados de vaca y cortes capri combinados con sandalias de tacón.

No más jeans rectos: los pantalones vintage que estarán de moda en el verano 2026
Fuente: People
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La moda del verano 2026 dejará atrás los jeans rectos para adoptar pantalones vintage de los años 80 y 90, impulsando una renovación estilística que abandona el minimalismo.
  • El cambio revive modelos capri de tiro alto, estampados de vaca y diseños en patchwork, popularizados por figuras icónicas de esas décadas como Lady Di o Selena Quintanilla.
  • Esta tendencia consolidará estéticas más llamativas y maximalistas en la indumentaria cotidiana, marcando el rumbo comercial para las próximas colecciones de indumentaria.
Resumen generado con IA

El cambio de temporada exige actualizar el guardarropa para adaptarse a las nuevas tendencias de moda, una realidad adaptable al bolsillo de cada persona. Algunos estilos resultan sencillos de incorporar gracias al resurgimiento de prendas vintage de las décadas del 80 y 90. Frente al clásico minimalismo noventoso, las mujeres modernas buscan opciones novedosas para renovar su estilo cotidiano.

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Entre las propuestas más llamativas destacan los pantalones de tonos intensos inspirados en los años 80, donde predominan los azules vibrantes, naranjas saturados, púrpuras eléctricos y verdes ácidos. Una vez más, estos colores desembarcan con fuerza para definir la estética de la temporada y aportar frescura a los armarios actuales.

Cuáles son los pantalones de los 80 que estarán de moda

Pantalones capri de tiro alto color lila

Lo fascinante de las tendencias de pantalones para septiembre de 2026 es el regreso de clásicos de los 80 que nadie esperaba reutilizar. Las jóvenes actuales eligen modelos en tonalidades eléctricas que remiten a prendas esenciales de antaño; por ejemplo, Versace exhibe capris lilas de tiro alto y corte holgado, muy característicos de esa época. Este diseño evoca a grandes figuras de la época como Lady Di o Madonna. Combinan muy bien en un atuendo de bloques de color junto con sandalias rojas de tacón y una blusa de lunares.

No más jeans rectos: los pantalones vintage que estarán de moda en el verano 2026 Fuente: Vogue. Stella McCartney. Mango. Cortesía.

Pantalones de estampado de vaca

Íconos de aquellos años como Selena Quintanilla popularizaron los pantalones con estampado animal tanto en la década de los 80 como en la de los 90, una moda ideal para cerrar los últimos días del verano con mucha autenticidad. Es momento de dejar de lado los estampados florales o de gotas y optar por un patrón de vaca original, perfecto para lucir un estilo vaquero junto con una camisa blanca abotonada y sandalias mules de tacón.

No más jeans rectos: los pantalones vintage que estarán de moda en el verano 2026 Fuente: Vogue. ANINE BING. Cortesía Farfetch

Pantalones de colores con patchwork

Lo más genial de la vestimenta ochentosa es la ausencia total de minimalismo. Las hombreras marcadas se usaban a diario, los estampados vistosos tomaban el protagonismo y los pantalones coloridos llamaban la atención a la distancia. Entre esas alternativas destacan los vaqueros de patchwork en múltiples tonos que cautivan de inmediato. Integrar una camiseta básica blanca y unas sandalias metalizadas ayuda a subir el nivel del resultado final.

No más jeans rectos: los pantalones vintage que estarán de moda en el verano 2026 Fuente: Vogue Glass Cypress. Cortesía Farfetch
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