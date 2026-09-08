No más jeans rectos: los pantalones vintage que estarán de moda en el verano 2026

Lo fascinante de las tendencias de pantalones para septiembre de 2026 es el regreso de clásicos de los 80 que nadie esperaba reutilizar. Las jóvenes actuales eligen modelos en tonalidades eléctricas que remiten a prendas esenciales de antaño; por ejemplo, Versace exhibe capris lilas de tiro alto y corte holgado, muy característicos de esa época. Este diseño evoca a grandes figuras de la época como Lady Di o Madonna. Combinan muy bien en un atuendo de bloques de color junto con sandalias rojas de tacón y una blusa de lunares.