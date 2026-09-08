"Dibu" Martínez fue nominado al premio Yashin: contra quiénes competirá por el Balón de Oro

Del cierre en Aston Villa a su llegada a Chelsea

La etapa de Martínez en Aston Villa llegó a su final después de cuatro temporadas en las que se convirtió en una de las principales figuras del equipo. El conjunto de Birmingham terminó cuarto en la liga inglesa y consiguió la clasificación a la Champions League 2026-2027, mientras el entrenador Unai Emery decidió renovar la competencia por el puesto con la incorporación del japonés Zion Suzuki y la presencia del neerlandés Marco Bizot.