"Dibu" Martínez fue nominado al premio Yashin: contra quiénes competirá por el Balón de Oro

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez fue nominado este martes al premio Yashin 2026 al mejor arquero del mundo por su destacada actuación con la selección argentina y su paso al Chelsea.
- El marplatense ya ganó este galardón en 2023 y 2024. Llega tras clasificar a Champions con Aston Villa y disputar una nueva final mundialista con Argentina.
- De obtener la estatuilla el 26 de octubre en Londres frente a otros nueve candidatos, el arquero argentino alcanzará su tercer trofeo Yashin histórico.
Emiliano Martínez fue nominado este martes para competir por el premio Yashin al mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro 2026. El marplatense integra una lista de 10 candidatos después de una temporada en la que volvió a ser protagonista con la selección argentina y cerró su etapa en Aston Villa antes de incorporarse a Chelsea.
Además de Martínez, la nómina está integrada por Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha. Entre ellos aparece el arquero sensación de Cabo Verde, que tuvo un destacado recorrido con su selección y buscará quedarse con un premio que ya tiene nombres de enorme peso internacional.
El arquero argentino, de 34 años, buscará conquistar el trofeo por tercera vez consecutiva, después de haberlo ganado en 2023 y 2024 por sus actuaciones tanto con la selección argentina como con Aston Villa. En la edición del año pasado, el reconocimiento quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue una de las figuras del PSG durante la conquista de la Champions League.
Del cierre en Aston Villa a su llegada a Chelsea
La etapa de Martínez en Aston Villa llegó a su final después de cuatro temporadas en las que se convirtió en una de las principales figuras del equipo. El conjunto de Birmingham terminó cuarto en la liga inglesa y consiguió la clasificación a la Champions League 2026-2027, mientras el entrenador Unai Emery decidió renovar la competencia por el puesto con la incorporación del japonés Zion Suzuki y la presencia del neerlandés Marco Bizot.
En el mercado de pases previo al Mundial, Juventus mostró interés por contratarlo, pero la negociación finalmente no prosperó y Martínez continuó su carrera en Inglaterra con Chelsea. Su presente en el nuevo club se combina con una actuación destacada en la selección argentina durante el Mundial, especialmente en la final ante España, donde resultó determinante para que el equipo nacional llegara a la definición.
El rendimiento de Martínez durante el último ciclo mundialista volvió a colocarlo entre los principales arqueros del planeta y le permitió regresar a la disputa por el premio Yashin. Ahora competirá por su tercera estatuilla frente a otros nueve candidatos y esperará conocer el resultado en la ceremonia del Balón de Oro, que se realizará el 26 de octubre en Londres.