¿Team frío o team calor? Así viven los tucumanos los últimos días del invierno
Resumen para apurados
- Los tucumanos dividieron opiniones este lunes en el centro provincial ante el regreso del frío y la inminente llegada de la primavera, debatiendo sobre sus preferencias climáticas.
- La reaparición de bajas temperaturas sorprendió a los vecinos tras jornadas templadas, marcando contrastes entre el rechazo a los 40 grados del verano y la merma comercial invernal.
- El cambio estacional genera expectativas en comerciantes por mayor actividad y en estudiantes por los festejos de septiembre, anticipando el fin de la época sin mosquitos.
El invierno empieza a despedirse, aunque en Tucumán todavía se hace sentir con ganas. La mañana gris de este lunes, el frío y las calles del centro con menos movimiento de lo habitual fueron el escenario de una pregunta que dividió aguas entre los tucumanos: ¿qué es lo que más van a extrañar cuando termine el invierno?
Las respuestas dejaron en claro que no existe un único equipo. Están los que disfrutan del frío y prefieren andar abrigados antes que soportar el calor tucumano, y quienes ya esperan con los brazos abiertos la primavera y los días más templados.
“Yo, absolutamente nada. No veo las horas de que se acabe este frío”, fue una de las primeras respuestas. Después de algunos días de temperaturas más agradables, el regreso del frío tomó por sorpresa a varios vecinos que ya habían empezado a pensar en el cambio de estación.
Pero también aparecieron los defensores del invierno. “Yo amo el frío. Prefiero andar encamperonado que andar todo acalorado y transpirando”, explicó uno de los entrevistados de LA GACETA, que aseguró que las bajas temperaturas no le resultan un problema. Para él, el verdadero enemigo es el verano.
La explicación tiene un argumento conocido para quienes viven en la provincia: el calor tucumano. “A mí me pone idiota el calor. Acá llegamos a los 38, casi 40 grados”, señaló, convencido de que prefiere pasar frío antes que atravesar jornadas de temperaturas extremas.
Entre el frío y la primavera
Para otros, el cambio de estación no solo significa dejar atrás las bajas temperaturas, sino también recuperar cierta actividad cotidiana. Elizabeth, una comerciante consultada durante la recorrida de LG Play, contó que espera con entusiasmo la primavera porque los meses más cálidos suelen traer mayor movimiento para los locales.
“Si uno tiene locales comerciales, hay más vida para el trabajo”, explicó. Según contó, durante el invierno percibe menos movimiento en las calles y espera que la llegada de la primavera contribuya a reactivar la actividad.
Su expectativa también está puesta en los próximos días, cuando comiencen a cobrar los vecinos y pueda observarse un mayor movimiento comercial en el centro.
El invierno, sin embargo, también tiene sus pequeñas ventajas. Una familia llegada desde Santiago del Estero coincidió en que una de las cosas que más extrañará será justamente la posibilidad de trabajar sin padecer el calor. “Se puede trabajar tranquilo, sin calor y sin mosquito”, resumieron.
Los visitantes, que habían llegado a Tucumán para hacer compras y realizar un control médico, también reconocieron que en Santiago del Estero las temperaturas del verano pueden ser incluso más difíciles de soportar. Por eso, ante la posibilidad de elegir entre invierno y verano, no dudaron: se quedan con el frío.
Para algunos, el invierno no se va
Mientras los adultos hacen sus balances sobre el cambio de estación, entre los más jóvenes la transición parece tener otro significado. Paola de la Rosa, una estudiante que esperaba el colectivo, aseguró que para ella no hay demasiadas diferencias entre el invierno y el verano.
La llegada de septiembre, eso sí, tiene un atractivo especial: el Día del Estudiante. En su escuela ya preparan una semana de actividades para celebrar la fecha.
Así, mientras las estaciones cambian y el calendario se acerca a la primavera, los tucumanos empiezan a despedir el invierno a su manera. Algunos esperan recuperar las remeras y las tardes al aire libre; otros todavía quieren disfrutar un poco más del abrigo, las mañanas frías y la ausencia de mosquitos.