Balón de Oro 2026: se conocieron los nominados y crece la expectativa por Lionel Messi

Entre los nombres que aparecen como grandes aspirantes también están Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham y Vinícius Jr. A ellos se suman Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz y Michael Olise, todos protagonistas durante la temporada europea y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La presencia sudamericana se completa con Lautaro Martínez y Luis Díaz, que también aparecen entre los futbolistas con posibilidades de meterse en la definición.