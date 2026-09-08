Balón de Oro 2026: se conocieron los nominados y crece la expectativa por Lionel Messi

Resumen para apurados
- France Football reveló este martes los nominados al Balón de Oro 2026, galardón que se entregará el 26 de octubre en Londres y que incluye a Lionel Messi como candidato.
- Messi busca su noveno premio tras aportar 31 goles en Inter Miami y ser subcampeón con Argentina. Emiliano Martínez fue nominado al trofeo Yashin y Lionel Scaloni quedó afuera.
- El jurado de 100 periodistas evaluará la temporada 2025/2026, donde el desempeño en el Mundial resultará decisivo para coronar al mejor futbolista del planeta en la gala de Londres.
El mundo del fútbol ya conoce a los primeros nominados al Balón de Oro 2026. France Football y L’Équipe revelaron este martes las listas para la 70° edición del premio, que tendrá su ceremonia principal el 26 de octubre en Londres. En la categoría masculina fueron seleccionados 30 futbolistas, mientras que también se conocieron los candidatos para los premios Yashin, Kopa, Gerd Müller y los entrenadores del año.
La gran expectativa está puesta en Lionel Messi, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho estatuillas. El argentino viene de una temporada destacada con Inter Miami y de ser subcampeón con la selección argentina, además de atravesar el año de su retiro internacional. En 2026, según los números consignados en la publicación, acumula 31 goles y 16 asistencias en 35 partidos, registros que alimentan la ilusión de verlo nuevamente entre los principales candidatos.
Entre los nombres que aparecen como grandes aspirantes también están Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham y Vinícius Jr. A ellos se suman Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz y Michael Olise, todos protagonistas durante la temporada europea y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La presencia sudamericana se completa con Lautaro Martínez y Luis Díaz, que también aparecen entre los futbolistas con posibilidades de meterse en la definición.
Emiliano Martínez, entre los mejores arqueros
En la categoría Yashin, destinada al mejor arquero del año, fue nominado Emiliano Martínez, nuevamente reconocido entre los principales guardametas del mundo. El argentino comparte la lista con Bono, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Edouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha. En cambio, Lionel Scaloni no figura entre los cinco nominados al premio al Mejor Entrenador masculino, que tiene como candidatos a Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.
Además, France Football dio a conocer a los candidatos de las categorías juveniles. Entre los nominados al premio Kopa aparecen nombres como Ayyoub Bouaddi, Kerim Alajbegovic, Yan Diomandé, Pau Cubarsí, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Ibrahim Maza, Johan Mazambi y Warren Zaire-Emery, además de Lamine Yamal. En tanto, la premiación se realizará el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá quién se queda con el máximo reconocimiento individual.
La elección estará a cargo de un jurado compuesto por 100 periodistas especializados, que evaluará el rendimiento correspondiente a la temporada 2025/2026. Según los criterios establecidos, tendrán especial peso las actuaciones individuales, la incidencia en los momentos decisivos y los logros colectivos con clubes y selecciones. En ese escenario, el rendimiento durante el Mundial también será determinante para definir al ganador del Balón de Oro 2026.