Cuánto cobra un enfermero en septiembre de 2026: escalas y cuál es el monto por área

Los trabajadores de la sanidad privada percibieron a mediados de junio los nuevos haberes correspondientes a las categorías salariales que rigen para los distintos profesionales del sector asistencial del país. A partir del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, fijado tras las negociaciones entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), los sueldos básicos quedaron oficializados mediante resoluciones vigentes hasta enero de 2027, aunque sujetas a revisiones periódicas.