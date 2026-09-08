Cuánto cobra un enfermero en septiembre de 2026: escalas y cuál es el monto por área

Resumen para apurados
- En septiembre de 2026, los enfermeros de sanidad privada en Argentina perciben básicos desde $1,26 millones por el CCT 122/75 acordado entre Fatsa y Adecra.
- Los haberes toman la pauta fijada en agosto e incorporan $80.000 no remunerativos, junto a un bono extraordinario de $68.925 por el Día de la Sanidad.
- El gremio y las cámaras empresarias volverán a reunirse a mediados de mes para revisar la evolución salarial y definir nuevos ajustes para el sector.
Los trabajadores de la sanidad privada percibieron a mediados de junio los nuevos haberes correspondientes a las categorías salariales que rigen para los distintos profesionales del sector asistencial del país. A partir del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, fijado tras las negociaciones entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), los sueldos básicos quedaron oficializados mediante resoluciones vigentes hasta enero de 2027, aunque sujetas a revisiones periódicas.
En este marco, el acuerdo colectivo dispuso las escalas de los salarios mínimos para los meses de junio, julio y agosto de 2026, fijando además que las partes signatarias deberán volver a reunirse a mediados de septiembre para revisar la evolución de los valores acordados.
A la espera de probables actualizaciones tras el nuevo encuentro paritario, durante el mes en curso se toman como referencia los pisos alcanzados en agosto. Según la escala oficial del CCT 122/75, los ingresos mínimos varían de acuerdo con el área y el nivel de especialización del profesional de enfermería.
Cuánto cobra un enfermero en septiembre de 2026
Dentro del esquema de clínicas y sanatorios, el haber mínimo supera ampliamente los $1,2 millones, aunque los montos varían según la función, la especialización y la complejidad del área de trabajo:
- Enfermeros de piso y consultorios externos: en agosto percibieron un básico de $1.227.388,10 (correspondiente al trabajo de julio). Con la actualización de agosto, el piso salarial a cobrar en septiembre asciende a $1.262.121,22.
- Personal especializado (Terapia Intensiva, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón Artificial): iguala la categoría de piso, pasando de $1.227.388,10 en los haberes de agosto a $1.262.121,22 en las liquidaciones a cobrar este mes.
- Enfermeros de Cirugía y personal de esterilización: cobraron una remuneración base de $1.262.102,03 en agosto. En los primeros días de septiembre reciben un haber de $1.297.817,50.
- Cabos de Piso o Pabellón: percibieron $1.296.809,65 en la liquidación anterior y la cifra se incrementa a $1.333.507,29 este mes.
- Cabos de cirugía: alcanzaron en el período pasado los $1.319.948,92 y pasan a cobrar $1.357.301,37 de básico en septiembre.
- Auxiliar de Enfermería (Establecimientos Geriátricos): su haber inicial evoluciona de los $1.112.648,93 abonados en agosto a $1.144.135,11 en el cobro actual.
Sumas no remunerativas y el bono del Día de la Sanidad
A las escalas del salario básico se suma la asignación no remunerativa mensual estipulada en la negociación paritaria. Tras haber sido de $90.000 durante los meses de junio y julio, para el tramo de agosto (que se liquida en septiembre) se estableció en $80.000. Esta reducción en el adicional obedeció a un proceso de blanqueo progresivo, mediante el cual $10.000 pasaron a incorporarse directamente al sueldo remunerativo.
Además, el noveno mes del año incluye un beneficio extraordinario de pago único. Con motivo de la celebración del Día del Trabajador de la Sanidad el próximo 21 de septiembre, las empresas deberán abonar antes del día 20 de este mes un monto no remunerativo de $68.925,70 para todo el personal encuadrado en el CCT 122/75, sin importar la antigüedad ni la categoría que posea.