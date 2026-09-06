Cuánto gana una cuidadora de personas en septiembre 2026: cuánto vale la hora y cuál es el salario mensual

Resumen para apurados
- En Argentina, las cuidadoras de personas perciben nuevos pisos salariales en septiembre de 2026 tras aplicarse un aumento del 1,8% para el personal de casas particulares.
- La hora asciende a $4.144,32 con retiro y $4.599,99 sin retiro, con sueldos mensuales desde $523.998,96, más un adicional del 1% por año de antigüedad con el empleador.
- El acuerdo prevé nuevas subas salariales del 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre y diciembre de 2026, lo que elevará periódicamente el piso para el personal registrado.
Las trabajadoras que se desempeñan en la asistencia y cuidado de personas cuentan con nuevos valores salariales en septiembre de 2026, luego de la actualización del 1,8% para el personal de casas particulares.
La categoría comprende tareas de cuidado no terapéutico de adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, además de niños y adolescentes. Los montos establecidos varían según la trabajadora se desempeñe con retiro o sin retiro.
Cuánto cobra una cuidadora de personas en septiembre de 2026
Con la nueva escala salarial, una cuidadora con retiro debe cobrar como mínimo $4.144,32 por hora, mientras que el salario mensual alcanza los $523.998,96.
En el caso de las trabajadoras sin retiro, el valor mínimo asciende a $4.599,99 por hora, mientras que el salario mensual se ubica en $579.654,92.
Estos valores corresponden a los pisos salariales establecidos para la actividad. Cuando corresponde, deben sumarse otros conceptos previstos para el personal de casas particulares.
¿Cuánto cobra una cuidadora por hora?
En septiembre de 2026, los valores mínimos son:
Cuidadora con retiro: $4.144,32 por hora.
Cuidadora sin retiro: $4.599,99 por hora.
La diferencia responde a la modalidad de contratación. Una trabajadora con retiro cumple su jornada y luego regresa a su domicilio, mientras que una trabajadora sin retiro reside en el lugar donde presta servicios.
De todos modos, trabajar sin retiro no significa estar disponible las 24 horas. También deben respetarse la jornada laboral, los descansos y las demás condiciones establecidas para la actividad.
Cuánto cobra una cuidadora por mes en septiembre de 2026
Los salarios mensuales mínimos establecidos para septiembre son:
Con retiro: $523.998,96.
Sin retiro: $579.654,92.
El monto final que perciba cada trabajadora puede variar de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, la modalidad de contratación y los adicionales que correspondan.
Cuánto suma la antigüedad de una cuidadora
A los valores salariales también puede incorporarse un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador.
Por lo tanto, una trabajadora que acumule años de servicio puede superar los valores mínimos establecidos en la escala salarial.
Cuánto cobra una cuidadora si trabaja cuatro u ocho horas
Para calcular el ingreso de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, una jornada de cuatro horas diarias durante cinco días a la semana representa aproximadamente 86 horas mensuales.
Una jornada de ocho horas diarias durante cinco días semanales, en tanto, equivale a unas 173 horas mensuales.
La remuneración correspondiente debe calcularse según la carga horaria y las condiciones específicas de contratación, tomando como referencia los valores vigentes para septiembre.
Cuándo volverá a aumentar el salario de las cuidadoras
La actualización de septiembre forma parte de un esquema de incrementos acordado para el sector. El cronograma contempla nuevas subas en los próximos meses:
Octubre de 2026: aumento del 1,7%.
Noviembre de 2026: aumento del 1,6%.
Diciembre de 2026: aumento del 1,6%.
De esta manera, los salarios mínimos de las cuidadoras de personas volverán a modificarse durante el último trimestre de 2026.
Los valores publicados funcionan como referencia para determinar el piso que debe percibir una trabajadora registrada, de acuerdo con su modalidad de contratación y jornada laboral.