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Enseñanza integral: la Escuela Waldorf acerca su propuesta

El jueves se realizará una charla informativa para el ingreso 2027, en la sede de la institución.

Enseñanza integral: la Escuela Waldorf acerca su propuesta
Hace 4 Hs

Con 12 años de historia y cuatro generaciones de egresados, la Escuela Waldorf de Tucumán abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027 en sus niveles de jardín y primaria. Como parte del proceso, este jueves desde las 18.30, ofrecerá una charla informativa destinada exclusivamente a adultos interesados en conocer la propuesta en Lucio V. Mansilla 1.821.

“Hay vacantes en todos los grados y salas”, confirmó Marcos de la Rosa, integrante de la comisión de comunicaciones de la institución y padre de la escuela.

La pedagogía Waldorf: ¿de qué se trata esta tendencia en educación?

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La institución hoy cuenta con cuatro generaciones de egresados y un proyecto a futuro a nivel secundario. Según precisó, actualmente la conforman unas 70 familias y alrededor de 100 alumnos. El vocero explicó que la pedagogía Waldorf apunta a “una enseñanza integral, que abarca no solamente los contenidos, sino también un desarrollo integral de lo que es el sentir del niño desde su capacidad de observación hasta la manera en que interpreta los juegos”. En el jardín, agregó, buena parte del aprendizaje se da a través de juegos vivenciales, el arte y el contacto con el aire libre.

"En la pedagogía Waldorf el niño es el centro de todo"

En la pedagogía Waldorf el niño es el centro de todo

Evaluaciones

En cuanto a la evaluación, De la Rosa detalló que no existen exámenes tradicionales: “Se considera el proceso de cada niño de forma individual”. A diferencia de la escuela tradicional, contó, en la primaria Waldorf el maestro acompaña a un grupo “por septenio”: es decir, desde primer grado hasta que termina séptimo.

Pedagogía Waldorf, educar desde el arte

Mariana Ahuad, integrante de la comisión de admisión y también mamá de la escuela, salió al cruce de uno de los prejuicios más frecuentes sobre esta pedagogía. “Hay un prejuicio de que es todo muy libre […] y es todo lo contrario”, afirmó. “Los niños aprenden con rutinas, aprenden con las épocas, con las estaciones y tienen muy marcados los días de la semana”, explicó. Ahuad también describió el rol del tejido: los chicos comienzan con un pompón, luego con dos dedos, después en telar y, ya en primaria, a dos agujas, en un proceso asociado al desarrollo de la motricidad fina y, más adelante, a la lectoescritura. Se trata de una escuela autogestiva. “La escuela Waldorf es para todos los niños, y para papás que tengan ganas de acompañar ese proceso”, sostuvo la representante.

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