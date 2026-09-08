Enseñanza integral: la Escuela Waldorf acerca su propuesta

Mariana Ahuad, integrante de la comisión de admisión y también mamá de la escuela, salió al cruce de uno de los prejuicios más frecuentes sobre esta pedagogía. “Hay un prejuicio de que es todo muy libre […] y es todo lo contrario”, afirmó. “Los niños aprenden con rutinas, aprenden con las épocas, con las estaciones y tienen muy marcados los días de la semana”, explicó. Ahuad también describió el rol del tejido: los chicos comienzan con un pompón, luego con dos dedos, después en telar y, ya en primaria, a dos agujas, en un proceso asociado al desarrollo de la motricidad fina y, más adelante, a la lectoescritura. Se trata de una escuela autogestiva. “La escuela Waldorf es para todos los niños, y para papás que tengan ganas de acompañar ese proceso”, sostuvo la representante.