Alguna vez la avenida Sarmiento se quedó sin platabandas

El viernes 25 de julio de 1958, bajo el título “Obra sin anuncio”, LA GACETA publicó una nota (foto) donde se reclamaba que el municipio realizaba obras en avenida Sarmiento silenciosamente. “Sin ninguna publicidad, la Municipalidad de la Capital ha comenzado a eliminar la platabanda que posee la avenida Sarmiento, desde avenida Avellaneda hacia el oeste…” “Pareciera que con esta obra la Municipalidad ha querido mostrar su capacidad de realización. El hecho consumado antes que la publicidad. Es, notoriamente, un modo de obrar que permite efectuar los trabajos sin suscitar el debate público capaz, algunas veces, de la ejecución de cualquier propósito. De este modo la ciudad ignora casi completamente este nuevo afán de la comuna capitalina”.