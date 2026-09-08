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Alguna vez la avenida Sarmiento se quedó sin platabandas

Crónica de 1958 sobre trabajos que el municipio capitalino realizaba en esa arteria “silenciosamente” y sin consulta pública.

Alguna vez la avenida Sarmiento se quedó sin platabandas
Hace 6 Hs

El viernes 25 de julio de 1958, bajo el título “Obra sin anuncio”, LA GACETA publicó una nota (foto) donde se reclamaba que el municipio realizaba obras en avenida Sarmiento silenciosamente. “Sin ninguna publicidad, la Municipalidad de la Capital ha comenzado a eliminar la platabanda que posee la avenida Sarmiento, desde avenida Avellaneda hacia el oeste…” “Pareciera que con esta obra la Municipalidad ha querido mostrar su capacidad de realización. El hecho consumado antes que la publicidad. Es, notoriamente, un modo de obrar que permite efectuar los trabajos sin suscitar el debate público capaz, algunas veces, de la ejecución de cualquier propósito. De este modo la ciudad ignora casi completamente este nuevo afán de la comuna capitalina”.

Alguna vez la avenida Sarmiento se quedó sin platabandas

Más adelante, la nota contaba que se estaba eliminando la platabanda, pero sin remover los árboles que había en ella y que “los ejemplares están siendo rodeados por construcciones circulares”. También se destacaba que sin platabanda el tránsito sería más fluido, y que se mantendrán pequeñas parcelas donde los usuarios esperan a los tranvías.

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

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Luego se recordaba que años antes el municipio también había eliminado las platabandas en avenida Mate de Luna, pero que en aquella oportunidad hubo previamente un “gran debate público”, y se lamentaba en la crónica que con la remoción de las platabandas también se sacaron las casuarinas (un especie de árboles) y que nunca fueron reemplazadas, lo que “provocó encontrados comentarios”. “Ganó la irradiación solar”, finalizaba la nota.

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