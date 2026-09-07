Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 8 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes en San Miguel de Tucumán una jornada con cielo algo nublado, sin lluvias y una temperatura máxima de 21°C.
- El día inició con 7°C y vientos leves del sudoeste; hacia la tarde rotarán al norte y se mantendrá nula la probabilidad de precipitaciones.
- Hacia mitad de semana la máxima alcanzará los 23°C, mientras que el sábado descenderá a 15°C para luego repuntar el domingo a 22°C.
San Miguel de Tucumán tendrá este martes 8 de septiembre una jornada con mínima de 7°C y máxima de 21°C, según el pronóstico oficial actualizado a las 11:04 horas.
La mañana comenzará con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 7°C, con vientos suaves del sudoeste de entre 0 y 2 km/h. Hacia la mañana, el termómetro subirá a 12°C, con vientos del oeste de 7 a 12 km/h, manteniéndose el cielo ligeramente nublado.
Por la tarde se espera el pico térmico del día, con 21°C y cielo parcialmente nublado. El viento rotará al norte, con intensidad de 13 a 22 km/h. Durante la noche la temperatura descenderá a 17°C, persistiendo la nubosidad parcial y vientos del norte de similar intensidad.
Pronóstico del clima para Tucumán
No se prevén precipitaciones en ninguna franja horaria, con probabilidades de lluvia en 0% durante toda la jornada.
En cuanto al resto de la semana, se espera una suave tendencia al ascenso térmico: el miércoles la máxima llegará a 23°C, sosteniéndose valores similares el jueves, mientras que hacia el fin de semana las temperaturas máximas bajarán levemente a 15°C el sábado y repuntarán a 22°C el domingo.