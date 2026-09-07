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River llegará renovado a Tucumán: dos triunfos con Ponzio y el nuevo desafío que tendrá frente a Atlético

Dos victorias en dos partidos respaldan un inicio de ciclo que el sábado tendrá una prueba de fuego.

MESURA. Ponzio no se sube a la ola triunfalista y avisa que su equipo intentará seguir creciendo.
MESURA. Ponzio no se sube a la ola triunfalista y avisa que su equipo intentará seguir creciendo.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • River Plate visitará este sábado a Atlético Tucumán en busca de su tercer triunfo consecutivo bajo la conducción de Leonardo Ponzio para consolidar su recuperación futbolística.
  • El nuevo ciclo inició con victorias ante Independiente Rivadavia y mayor solidez defensiva, mientras la dirigencia evalúa sumar al central Francisco Álvarez al plantel.
  • El duelo ante el Decano servirá como una prueba de fuego para determinar si la mejoría del equipo es sostenible a largo plazo en el Torneo Clausura.
Resumen generado con IA

Dos partidos, dos victorias y una sensación diferente. El River de Leonardo Ponzio empezó a recuperar confianza después de un período de dudas y ahora pondrá a prueba esa reacción el sábado, cuando visite a Atlético.

El triunfo sobre Independiente Rivadavia, el segundo consecutivo desde que Ponzio asumió como DT, permitió que el “Millonario” volviera a encontrar tranquilidad. El equipo mostró mayor solidez y eficacia y, de a poco, empieza a asimilar la idea de su nuevo conductor. “Ganamos dos partidos seguidos, convertimos goles y eso da confianza, pero recién van dos partidos”, advirtió el entrenador, que entiende que todavía hay margen para mejorar y, por eso, apuesta a seguir trabajando.

Este lunes, los suplentes disputaron un amistoso informal frente a All Boys, con la idea de que aquellos jugadores que vienen teniendo menos rodaje puedan sumar minutos y mantener ritmo competitivo. “Los muchachos de atrás sostienen a los de adelante y así es viable hacer diferencia con los de arriba. Busco encontrar un poco más de juego”, explicó. “Esto es día a día”, agregó.

La CD "millonaria" busca un central

Mientras tanto, la CD continúa trabajando en el mercado de pases. El objetivo es incorporar un marcador central y el principal apuntado es Francisco Álvarez, defensor de Argentinos. “No pedí a nadie. Siento que hay un gran equipo y tenemos inferiores muy buenas”, afirmó Ponzio, que sabe que se le viene una nueva prueba. Después de 10 días de trabajo y dos triunfos, su mandato empieza a tomar forma. Y el sábado llegará un examen importante para saber cuánto de esta recuperación puede sostenerse.

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