River llegará renovado a Tucumán: dos triunfos con Ponzio y el nuevo desafío que tendrá frente a Atlético

La CD "millonaria" busca un central

Mientras tanto, la CD continúa trabajando en el mercado de pases. El objetivo es incorporar un marcador central y el principal apuntado es Francisco Álvarez, defensor de Argentinos. “No pedí a nadie. Siento que hay un gran equipo y tenemos inferiores muy buenas”, afirmó Ponzio, que sabe que se le viene una nueva prueba. Después de 10 días de trabajo y dos triunfos, su mandato empieza a tomar forma. Y el sábado llegará un examen importante para saber cuánto de esta recuperación puede sostenerse.