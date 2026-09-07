La cautela de Leonardo Ponzio tras otro triunfo de River: “Ganar da confianza, pero recién van dos partidos”

La exigencia que Ponzio quiere imponer y su decisión sobre los refuerzos

“Yo hablo con el corazón, conozco esta casa muchísimo. Trato de ir haciéndoles notar a los jugadores que esto es día a día, recién pasaron 10 días, todos los días son ponerme a punto y a prueba”, explicó Ponzio. En esa línea, agregó “Aprendí de los entrenadores que tuve y les quiero inculcar que en este club siempre hay que ir para adelante y tener toda la responsabilidad. Acá hay que estar todos los días a más del 100%”.