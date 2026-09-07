La cautela de Leonardo Ponzio tras otro triunfo de River: “Ganar da confianza, pero recién van dos partidos”

Resumen para apurados
- Leonardo Ponzio pidió cautela tras el triunfo 3-1 de River ante Independiente Rivadavia en el Monumental, su segunda victoria seguida como DT.
- Ponzio asumió de forma interina tras la salida de Eduardo Coudet y descartó incorporar refuerzos, apostando al plantel actual y a las inferiores.
- River visitará el sábado a Atlético Tucumán para consolidar su racha positiva y sostener el rendimiento colectivo bajo el interinato de Ponzio.
Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa luego del triunfo de River por 3-1 ante Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Clausura. El entrenador interino celebró especialmente su regreso al Monumental y el contacto con los hinchas, después de conseguir su segunda victoria en la misma cantidad de partidos desde que asumió tras la salida de Eduardo Coudet.
“Hace mucho que no estaba dentro de la cancha en un partido, estoy contento porque uno espera el debut de local y pude sentir a las 90 mil personas”, expresó Ponzio. De todos modos, evitó adjudicarse todo el mérito del buen momento y pidió cautela. “No se puede creer que todo es parte de uno, esto viene de principios de año. Ahora ganamos dos partidos seguidos, convertimos goles y eso da confianza, pero recién van dos partidos”, sostuvo.
El entrenador también valoró el rendimiento frente a Independiente Rivadavia y destacó la jerarquía del rival. “La actuación fue buena. El rival es el primero de la tabla anual y hace dos años está muy bien”, analizó. Además, puso el foco en el funcionamiento colectivo y señaló “Los muchachos de atrás sostienen a los de adelante y así es viable hacer diferencia con los de arriba. Busco encontrar un poco más de juego”.
La exigencia que Ponzio quiere imponer y su decisión sobre los refuerzos
“Yo hablo con el corazón, conozco esta casa muchísimo. Trato de ir haciéndoles notar a los jugadores que esto es día a día, recién pasaron 10 días, todos los días son ponerme a punto y a prueba”, explicó Ponzio. En esa línea, agregó “Aprendí de los entrenadores que tuve y les quiero inculcar que en este club siempre hay que ir para adelante y tener toda la responsabilidad. Acá hay que estar todos los días a más del 100%”.
Pese a la nueva lesión de Giorgio Costantini, el DT interino descartó incorporar otro futbolista. “Yo no pedí a nadie. Siento que hay un gran equipo y tenemos inferiores muy buenas. Yo hoy no pediría nada”, afirmó. En el triunfo ante Independiente Rivadavia, Gonzalo Montiel marcó de penal y Tomás Galván convirtió dos veces, mientras que Álex Arce había descontado para el conjunto mendocino.
El próximo partido de River será el sábado a las 17.30, cuando visite a Atlético por la novena fecha del Torneo Clausura. Será una nueva prueba para Ponzio, que comenzó su interinato con dos triunfos pero insiste en que todavía queda mucho trabajo por delante y que la confianza deberá sostenerse con resultados y una mejora progresiva del funcionamiento.