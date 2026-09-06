River volvió a ganar: venció a Independiente Rivadavia y Ponzio sigue invicto

Resumen para apurados
- River venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental por la fecha 8 del Clausura para encadenar su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción de Leonardo Ponzio.
- Con un penal de Montiel y doblete de Galván, el equipo superó la reacción mendocina tras el descuento de Arce y consolidó el arranque invicto de Ponzio con dos victorias.
- El triunfo consolida la confianza del ciclo de Ponzio, que pondrá a prueba su racha positiva en su próxima visita a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro.
River volvió a sonreír. En el Monumental, el equipo que dirige Leonardo Ponzio venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Clausura y consiguió su segundo triunfo consecutivo desde la llegada del nuevo entrenador.
El resultado le permite al “Millonario” seguir ganando confianza en esta nueva etapa y cerrar una noche que tuvo momentos de buen juego, aunque también sufrió cuando la “Lepra” mendocina reaccionó.
River fue de menor a mayor durante el primer tiempo. Buscó hacerse dueño de la pelota y encontró espacios con la movilidad de sus hombres de ataque, aunque le costó traducir ese dominio en situaciones claras.
La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Leonard Costa derribó a Ángel Correa dentro del área y el árbitro sancionó penal. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y no falló. Gol 1 a 0.
Antes del descanso, River tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia, pero la defensa de Independiente Rivadavia logró despejar una pelota sobre la línea. Así, el equipo de Ponzio se fue al vestuario con una ventaja corta, aunque con la sensación de que podía conseguir algo más.
Y lo consiguió rápidamente en el segundo tiempo. A los 8 minutos, Tomás Galván aprovechó un rebote del arquero después de una buena jugada colectiva entre Correa y Thiago Almada, y definió contra un palo para establecer el segundo tanto.
El partido parecía encaminado, pero la “Lepra” reaccionó. A los 22 minutos, Alex Arce apareció en el área y descontó de cabeza. Apenas un minuto después, Luis Sequeira estuvo cerca del empate con un remate que terminó en el travesaño. River atravesó entonces su peor momento en el partido y debió resistir los intentos de un conjunto mendocino que tenía decidido vender cara la derrota.
La tranquilidad llegó a los 34 minutos. Galván recibió en la medialuna y sacó un remate preciso, sin demasiado recorrido, que se metió en un ángulo. Golazo y 3 a 1 para River, que volvió a recuperar el control del partido y terminó cerrando la victoria.
Con este resultado, Ponzio mantiene su comienzo perfecto como entrenador: dos partidos y dos triunfos. Más allá de las respuestas futbolísticas que todavía deberá encontrar, el exmediocampista consiguió darle al equipo un inicio positivo en una etapa que recién comienza.
El “Millonario”_se queda con algo más que tres puntos: una victoria en casa y la confirmación de que el ciclo de Ponzio arrancó con el pie derecho. Claro, ahora intentará seguir creciendo justo cuando se viene una visita al Monumental José Fierro, en el que el “Decano” tratará de provocarle a Ponzio la primera caída en su mandato.