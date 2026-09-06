River volvió a ganar: venció a Independiente Rivadavia y Ponzio sigue invicto

El “Millonario”_se queda con algo más que tres puntos: una victoria en casa y la confirmación de que el ciclo de Ponzio arrancó con el pie derecho. Claro, ahora intentará seguir creciendo justo cuando se viene una visita al Monumental José Fierro, en el que el “Decano” tratará de provocarle a Ponzio la primera caída en su mandato.