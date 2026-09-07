Gran Hermano Generación Dorada: cuándo será la gran final y quiénes son las cinco finalistas

Resumen para apurados
- Cinco participantes disputarán la final de Gran Hermano Generación Dorada el 14 de septiembre en Telefe para consagrar a la ganadora del reality.
- Tras las salidas de Pincoya y Prieto, el certamen modificó su dinámica: el público ahora vota de forma positiva en galas eliminatorias los lunes y miércoles.
- La consagración dará paso a programas especiales de reencuentro y debates con excampeones, marcando el cierre definitivo de esta edición televisiva.
Gran Hermano Generación Dorada entró en la etapa decisiva y ya tiene a sus cinco participantes que siguen en carrera por el título. Luego de las recientes salidas de Pincoya y Mariela Prieto, la competencia quedó reducida a Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange Gómez Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Yanina Zilli.
El reality de Telefe, que comenzó el 23 de febrero de 2026, atraviesa ahora sus últimas semanas y modificó su dinámica para definir quién será la ganadora de esta edición.
Cómo será la etapa final de Gran Hermano Generación Dorada
Durante la última gala, Santiago del Moro anunció la apertura de la denominada placa final positiva. A diferencia de las instancias anteriores, en esta etapa los espectadores no deberán votar para sacar a una participante de la casa, sino para elegir a aquella que consideran que merece quedarse con el título.
De esta manera, el apoyo del público será determinante para definir quién llegará a la consagración. El conductor explicó que, desde este momento, comienza una carrera de votos positivos rumbo a la final.
El cronograma también tendrá un ritmo más intenso. Las galas de eliminación se realizarán los lunes y miércoles, lo que permitirá reducir progresivamente el grupo de participantes hasta determinar quiénes serán las finalistas. La primera de estas definiciones ya se produjo el miércoles, cuando Mariela Prieto abandonó la competencia.
Quiénes siguen en Gran Hermano Generación Dorada
Con las últimas eliminaciones, cinco mujeres continúan en carrera por convertirse en la ganadora de esta edición:
- Charlotte Caniggia
- Luana Fernández
- Solange Gómez Abraham
- Yisela “Yipio” Pintos
- Yanina Zilli
Cuándo sería la final de Gran Hermano Generación Dorada
Aunque Telefe mantiene bajo reserva algunos detalles de la definición, información difundida por Ángel de Brito señala que la producción tendría previsto realizar la final el lunes 14 de septiembre.
De confirmarse ese cronograma, esa noche se conocerá a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada y se apagará definitivamente la luz de la casa.
El periodista uruguayo Matías Gonz también adelantó detalles sobre lo que ocurrirá después de la final. Según explicó en sus redes sociales, el 15 de septiembre se realizaría un reencuentro con los participantes que pasaron por la casa.
Además, para los días 16 y 17 de septiembre estaría previsto un especial de Debate con ganadores de algunas ediciones de Gran Hermano. Gonz también señaló que la producción estaría preparando alguna sorpresa adicional para el cierre del ciclo, aunque no brindó detalles sobre qué podría incluir.
Por el momento, la definición está centrada en las cinco mujeres que permanecen en competencia. Con el voto positivo como protagonista, la cuenta regresiva para conocer a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó.