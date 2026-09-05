Spotify Premium por $0 durante tres meses: cómo activar la promoción

Resumen para apurados
- Spotify lanzó en Argentina una promoción de tres meses gratis de Premium Individual hasta el 23 de septiembre para captar usuarios que nunca hayan probado el servicio pago.
- La activación requiere registrar un medio de pago en su web oficial y habilita música sin anuncios y descargas; no aplica a quienes ya tuvieron planes individuales o familiares.
- Al finalizar el período, el servicio se renovará automáticamente a $4.499 más impuestos salvo cancelación previa, con un aviso de la plataforma siete días antes del cobro.
Spotify tiene activa una promoción que permite usar Premium Individual durante tres meses por $0. La oferta está pensada para quienes nunca tuvieron Premium y estará disponible hasta el 23 de septiembre. Después del período promocional, el plan pasa automáticamente al precio mensual vigente si el usuario no cancela antes.
Durante esos tres meses se habilitan las principales funciones de Spotify Premium, como escuchar música sin anuncios, descargar contenido para usarlo sin conexión, elegir el orden de reproducción y acceder a una mejor calidad de audio.
Quiénes pueden acceder a los tres meses gratis de Spotify
La promoción tiene una condición central: está disponible únicamente para personas que todavía no hayan probado Spotify Premium.
Spotify también aclara en su centro de ayuda que una cuenta puede quedar fuera de una prueba gratuita si ya utilizó una prueba anteriormente, tuvo Premium en el pasado o formó parte de un plan Premium Familiar o Duo.
La oferta corresponde específicamente al plan Premium Individual, por lo que no se aplica de la misma manera a los planes Duo, Familiar o Estudiantes.
Qué incluye Spotify Premium
Durante la promoción, la cuenta obtiene las mismas funciones del plan Individual pago. Entre ellas aparecen:
- música sin anuncios;
- descargas para escuchar sin conexión;
- reproducción de canciones en el orden elegido;
- audio de alta calidad;
- posibilidad de organizar la fila de reproducción;
- escucha compartida en tiempo real mediante las herramientas disponibles de la plataforma.
Qué pasa cuando terminan los tres meses
Una vez finalizado el período gratuito, Spotify comienza a cobrar automáticamente la suscripción si el usuario no la canceló.
Actualmente, la página argentina informa un precio de $4.499 mensuales más impuestos aplicables para Premium Individual después de la promoción.
Para activar la prueba hay que ingresar un método de pago válido. Spotify explica que puede aparecer una pequeña autorización temporal para comprobar que ese medio de pago funciona, pero no se trata del cobro de la suscripción.
Cómo activar la promoción
El proceso se realiza desde la página oficial de Spotify Premium Argentina.
Hay que iniciar sesión o crear una cuenta, elegir la oferta de tres meses por $0, registrar un método de pago válido y confirmar la suscripción.
La plataforma indica que enviará un recordatorio siete días antes de que termine la prueba, para que el usuario pueda decidir si continúa con Premium o cancela antes del primer cobro.
Hasta cuándo se puede aprovechar
La promoción estará disponible hasta el 23 de septiembre de 2026.
Quienes la activen antes de esa fecha tendrán acceso a los tres meses completos de Premium Individual, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad.