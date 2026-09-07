Un informe revela una vejez cada vez más desigual en Argentina

El documento, elaborado por Solange Rodríguez Espínola, Enrique Amadasi y José Eduardo Moreno en articulación con la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, analiza la evolución de las condiciones de vida de la población de 60 años y más entre 2017 y 2025. Fue presentado durante el XXII Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, en Mar del Plata.