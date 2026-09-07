Cartas de lectores: Educación Física, ¿a quién estamos priorizando?

Una vez más, me veo en la necesidad de plantear una problemática que vengo señalando públicamente desde hace años: la concentración de los dos estímulos semanales de Educación Física en un solo día en numerosas escuelas técnicas de Tucumán. La normativa vigente es clara: la Circular Nº 160/2018, ratificada por la Circular Nº 02/2024, establece dos encuentros semanales de Educación Física en días diferentes y no consecutivos. Sin embargo, durante años se ha intentado justificar la concentración de las clases argumentando, entre otras razones, que “los padres lo solicitan” o que “en las escuelas técnicas se trabaja así”. Con todo respeto hacia las familias, los padres tienen derecho a opinar, plantear inquietudes y realizar pedidos, pero esos pedidos no pueden convertir en pedagógico aquello que la normativa establece de otra manera. Si 2 + 2 = 4, por más que alguien solicite que sea 5, no deja de ser 4. Que una práctica se repita durante años tampoco la convierte en correcta. Hoy la situación resulta aún más paradójica. Se pretende recuperar una organización similar a la que existía anteriormente, cuando Taller y Educación Física podían ensamblarse sin inconvenientes y los docentes MET distribuían su carga durante los cinco días de la semana. Sin embargo, la alternativa que se estaría planteando sería que los alumnos concurran un sábado para recibir uno de sus dos estímulos de Educación Física, mientras los MET concentran su actividad en cuatro días. ¿Es realmente necesario que el alumno pague el costo de esa reorganización? La nueva Disposición Nº 0001/DETyFP-2026 señala que la organización del tiempo escolar debe poner en el centro los aprendizajes y las trayectorias reales de los estudiantes. Entonces, seamos coherentes. No cuestiono el Taller ni a sus docentes. Cuestiono que una organización pensada para resolver horarios de adultos termine afectando el derecho de los alumnos a recibir Educación Física adecuadamente. Quizás sea momento de reconocer que algunas decisiones tomadas años atrás transgredían disposiciones ministeriales que continúan vigentes hasta el día de hoy y que, evidentemente, no fueron las más acertadas. Es tiempo de recuperar aquello que antes funcionaba: Taller y Educación Física sincronizados, sin sacrificar a los estudiantes. Corregir un error no es retroceder. Es hacer lo correcto. La pregunta finalmente es muy sencilla: Cuando organizamos los horarios escolares, ¿a quién debemos priorizar: a los adultos o a los alumnos? La respuesta debería ser obvia. Primero, siempre, los estudiantes.