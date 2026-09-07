Los desafíos del Camino del Perú

Luego del semáforo, el panorama se vuelve inquietante: como se trata de una ruta, los camiones cargados con limones o con ladrillos que salen de una cerámica que funciona en la zona conviven con los colectivos urbanos, con las camionetas, con los autos, con las motos, con las bicicletas, con los carros tirados por caballos y con los peatones. Es una combinación muy compleja que a duras penas logran ordenar los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Yerba Buena que todos los días controlan los cruces más peligrosos, como el que se encuentra a la altura de la escuela Justiniano Frías.