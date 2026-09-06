Colapinto terminó en el 9° puesto y Antonelli se quedó con el GP de Italia de la Fórmula 1

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Las lágrimas de Colapinto: "Desaproveché una oportunidad muy grande"

Minutos después de terminar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, el piloto argentino, Franco Colapinto, no pudo contener las lágrimas al analizar la carrera en la zona mixta del circuito de Monza.

"Fue una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Podría haber sido una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy grande para mí y para el equipo. Nada. Aprender de esto y seguir", resumió Colapinto, antes de interrumpir sus declaraciones.