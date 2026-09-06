Colapinto terminó en el 9° puesto y Antonelli se quedó con el GP de Italia de la Fórmula 1

Las lágrimas de Colapinto: "Desaproveché una oportunidad muy grande"
Minutos después de terminar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, el piloto argentino, Franco Colapinto, no pudo contener las lágrimas al analizar la carrera en la zona mixta del circuito de Monza.
"Fue una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Podría haber sido una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy grande para mí y para el equipo. Nada. Aprender de esto y seguir", resumió Colapinto, antes de interrumpir sus declaraciones.
"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
¡Arriba, Franco!
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Colapinto volvió a sumar y se mantiene en el puesto 12 del campeonato de pilotos
El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el noveno lugar en la clasificación final del Gran Premio de Italia y sumó dos puntos para mantenerse en el puesto 12 del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
Antonelli es el primer italiano en ganar en Monza después de 66 años
Colapinto terminó 9° y Antonelli ganó el GP de Italia de la Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a sumar puntos en la Fórmula 1, después de terminar en el noveno lugar de la clasificación del Gran Premio de Italia. El gran ganador fue Kimi Antonelli (Mercedes), que había largado 19 después de una sanción por haber cambiado de compuestos durante la clasificación. Completaron el podio George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).
El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto que había conseguido la pole, finalizó en el séptimo puesto.
A tres vueltas del final, Antonelli llega a la punta luego de largar 19°
En una demostración de maestría, Kimi Antonelli (Mercedes) logró recuperar todas las posiciones que había perdido por una penalización y llegó al primer puesto del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
En una sola maniobra, Colapinto pasó a Berman y a Bortoleto
¡FRANCO, DE VUELTA AL TOP 10! Colapinto pasó a Bearman y Bortoleto en la recta principal para meterse en zona de puntos.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
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Colapinto vuelve a la zona de puntos y Russell lidera la carrera
El piloto argentino Franco Colapinto ingresó a la vuelta 30 en el puesto 10 del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, recuperando posiciones después del despiste que sufrió en la curva 11, cuando se reinició la carrera en la vuelta 6.
Colapinto recupera el ritmo y sube hasta el puesto 12
Colapinto se fue de la pista y perdió 12 posiciones
El piloto argentino se quedó sin espacio y terminó despistando en el reinicio de la carrera, cuando marchaba tercero después de un gran relanzamiento. Bajó al puesto 15.
Se relanzó el GP de Italia después del accidente de Leclerc
¡Una verdadera pena! Franco Colapinto había movido bien, superó a Verstappen en la largada pero terminó perdiendo muchas posiciones tras sufrir un despiste.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
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Después del accidente de Leclerc, se relanzará la carrera en Monza
Despiste de Leclerc y hay bandera roja
Charles Leclerc se pasó en la frenada y se despistó antes de la tercera vuelta del Gran Premio de Italia. Hay bandera roja y Franco Colapinto subió al 4°. Pierre Gasly se mantiene como 2° y George Russell es el nuevo líder de la carrera.
Huge impact for Charles— Formula 1 (@F1) September 6, 2026
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Colapinto aprovechó la largada y se ubica 6°
Largó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1
Comenzó la vuelta previa a la largada en Monza
Los pilotos se alistan en la parrilla de largada
Cuenta regresiva para el inicio del Gran Premio de la Fórmula 1 en el mítico circuito de Monza.
Exhibición de Vettel y homenaje para Schumacher
El ex piloto Sebastian Vettel se subió a la F2002 de Michael Schumacher para ofrecer una exhibición en medio del circuito de Monza. Para el cierre, el alemán posó también junto a la F310 de "Schumy".
La parrilla de largada del Gran Premio de Italia
Colapinto y su llegada a Monza para el GP de Italia
A slight detour for today's arrival pic.twitter.com/FFIXURHzbL— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2026
Monza, el "templo de la velocidad"
Con 5,793 kilómetros por vuelta, el Gran Premio de Italia es una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. Compuesto por 53 vueltas, la competencia cubrirá una distancia de 306,720 kilómetros, en un circuito preparado para recibir a más de 100.000 espectadores en el mítico trazado de Monza.
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Italia concentrará en Monza toda las miradas de los fanáticos de la Fórmula 1. Con Pierre Gasly quedándose con la primera pole de su carrera, Alpine festejó también el 7° lugar en la largada conseguido por Franco Colapinto, en su mejor registro desde que llegó a la máxima categoría. George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan las dos primeras filas de la parrilla. Kimi Antonelli, Alex Albon y Liam Lawson lo harán desde el fondo debido a las penalizaciones recibidas por modificar componentes de sus autos.