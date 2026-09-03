Luna nueva de septiembre: el ritual para atraer lo que querés y dejar atrás lo que ya no funciona
La Luna nueva de septiembre 2026 será en Virgo y marcará un momento ideal, según la astrología, para ordenar prioridades, plantear nuevos deseos y convertirlos en acciones concretas. Conocé cuándo es y cómo hacer el ritual paso a paso.
Resumen para apurados
- La Luna nueva en Virgo del 11 de septiembre de 2026 en Argentina abre un ciclo propicio, según la astrología, para ordenar prioridades y definir metas personales.
- El fenómeno coincide con el fin de la temporada de eclipses y propone un ritual de reflexión para transformar deseos en hábitos y acciones cotidianas concretas.
- Esta fase lunar invita a reestructurar rutinas y proyectos futuros, priorizando cambios graduales y sostenibles para mejorar el bienestar personal y laboral.
Septiembre trae una oportunidad para hacer una pausa, revisar lo que quedó atrás y pensar qué queremos construir durante los próximos meses. Después de una temporada marcada por eclipses, la Luna nueva en Virgo propone, desde la astrología, un momento de renovación, orden y nuevos comienzos.
La Luna nueva de septiembre será el 11 de septiembre de 2026 en Virgo. En Argentina, el momento exacto de esta fase lunar será a las 00:27.
En astrología, la Luna nueva representa el inicio de un nuevo ciclo y suele considerarse un momento apropiado para plantear intenciones. En este caso, la energía asociada a Virgo invita a ir más allá del deseo y pensar qué acciones concretas pueden ayudar a acercarse a aquello que se busca.
Luna nueva en Virgo: ordenar, elegir y dar el primer paso
Virgo es un signo de tierra que, dentro de la astrología, está relacionado con el orden, la organización, los hábitos cotidianos y la atención a los detalles.
Por eso, esta Luna nueva puede ser tomada como una oportunidad simbólica para revisar las rutinas y detectar qué aspectos de la vida necesitan un cambio. La pregunta central no sería solamente qué queremos conseguir, sino qué podemos modificar en nuestro día a día para acercarnos a ese objetivo.
Puede tratarse de empezar un proyecto, buscar un nuevo trabajo, organizar mejor el tiempo, incorporar un hábito, dedicar más espacio al bienestar o finalmente avanzar con algo que quedó pendiente.
La clave está en no intentar transformar todo de una sola vez. En lugar de plantear un objetivo demasiado amplio, la propuesta de esta lunación es convertirlo en acciones pequeñas y posibles.
Por ejemplo, si el deseo es cambiar de trabajo, un primer paso podría ser actualizar el currículum. Si se busca comenzar un proyecto, se puede reservar una hora para dar los primeros pasos. Y si la intención es tener más tiempo personal, se puede empezar por organizar un momento de la semana destinado exclusivamente a una actividad que genere bienestar.
Además, esta Luna nueva coincide con el cierre de la segunda temporada de eclipses de 2026, por lo que puede representar, desde esta mirada astrológica, una instancia para acomodar lo vivido durante las últimas semanas y definir hacia dónde avanzar.
Ritual de Luna nueva para atraer lo que querés
No es necesario contar con elementos especiales para realizar este ritual. La propuesta consiste en reservar unos minutos sin interrupciones para identificar un deseo y transformarlo en una intención concreta.
1. Prepará un espacio tranquilo
Elegí un momento en el que puedas estar sin interrupciones. Podés prender una vela, preparar un té, escuchar música tranquila o simplemente sentarte con una hoja y una lapicera.
Lo importante es generar un pequeño espacio alejado del piloto automático cotidiano.
2. Escribí qué querés atraer
Pensá qué te gustaría sumar a tu vida durante los próximos meses. Puede estar relacionado con el amor, el trabajo, un proyecto, el dinero, la creatividad, los vínculos o el bienestar.
Escribí el deseo en presente y tratá de hacerlo lo más concreto posible.
En lugar de escribir “Quiero estar mejor”, podés preguntarte qué significa exactamente estar mejor para vos en este momento.
Podría convertirse, por ejemplo, en: “Quiero recuperar tiempo para hacer algo que disfruto” o “Quiero organizarme mejor para terminar el proyecto que estoy postergando”.
3. Elegí una intención posible
Una vez que hayas anotado tus deseos, elegí uno y preguntate: ¿qué puedo hacer para acercarme a esto?
No hace falta pensar en una transformación radical. La energía asociada a Virgo propone poner el foco en cambios pequeños y sostenibles.
El objetivo es encontrar una acción que pueda incorporarse realmente a la vida cotidiana.
4. Anotá el primer paso
Escribí una acción concreta que puedas realizar durante los próximos días.
Cuanto más sencilla sea, mejor. La diferencia entre un deseo y una intención puede estar justamente en que la segunda se transforma en una acción y encuentra un lugar dentro de la agenda.
5. Cerrá el ritual con una frase
Para finalizar, podés elegir una frase que represente aquello que querés trabajar durante este nuevo ciclo.
Algunas opciones son:
“Confío en mis deseos y doy pequeños pasos para acercarme a ellos”.
O también:
“Estoy lista para hacer espacio para lo que quiero”.
Podés guardar la hoja y volver a leerla durante el mes. La idea no es exigirte que todo ocurra inmediatamente, sino recordar la dirección que elegiste.
Qué intencionar durante la Luna nueva en Virgo
Por las características que la astrología asocia con Virgo, esta lunación puede ser un momento simbólico para enfocarse en distintos aspectos de la vida cotidiana.
Entre ellos se encuentran:
- Crear una nueva rutina.
- Organizar un proyecto pendiente.
- Incorporar un hábito que haga bien.
- Terminar algo que quedó postergado.
- Revisar cómo se administra el tiempo.
- Aprender una nueva habilidad.
- Simplificar las actividades cotidianas.
- Ordenar prioridades.
- Dar el primer paso hacia un objetivo importante.
- Dejar de esperar el momento perfecto.