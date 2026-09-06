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“Si la IA destruye los medios, lo que está en riesgo es la democracia”

El presidente de Adepa advierte sobre el impacto de los gigantes tecnológicos que usan contenidos periodísticos.

Etchevers trazó un panorama sobre el desafío de la IA.
Etchevers trazó un panorama sobre el desafío de la IA.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs

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