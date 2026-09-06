SociedadActualidad “Si la IA destruye los medios, lo que está en riesgo es la democracia” El presidente de Adepa advierte sobre el impacto de los gigantes tecnológicos que usan contenidos periodísticos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Etchevers trazó un panorama sobre el desafío de la IA. Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas Tamaño texto Comentarios Lo más popular "Producir mejor y vender mejor": la receta de Acnoa para una citricultura sustentable en el tiempo La amplitud térmica devastó amplias poblaciones de chicharritas en todo el país Arándano: el mercado está al borde de un cambio estructural Bioseguridad y notificación para prevenir la influenza aviar El BICE ya otorgó créditos por $ 67.000 millones a 440 productores Ranking notas premium La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos" Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo Las 10 respuestas clave para entender el Régimen Penal Juvenil ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Trump sobre Malvinas? La Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá ampliar hasta un 15% su Presupuesto