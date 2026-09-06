Cartas de lectores: Malvinas

Los países colonialistas como Gran Bretaña consideran natural hacerse de territorios y bienes ajenos. Los franceses fueron expulsados de Indochina y de Argelia a sangre y fuego. Toda África fue asaltada por países que se consideran serios, cultos y respetuosos. Países como Bélgica robaron los diamantes del Congo, matando en las minas a dos tercios de su población. Hoy en el Congo, los chicos trabajan en minas en condiciones de explotación. España se apoderó de Marruecos y hoy llora por Ceuta. Gran Bretaña, tal vez el país más pirata de todos, siempre quiso apoderarse de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pudimos expulsarlos varias veces, inclusive el Presidente Roca los expulsó de Ushuaia. Las islas Malvinas fueron apropiadas violentamente, expulsando a las autoridades argentinas, con ayuda de sus socios norteamericanos, como en el enfrentamiento del 82. Gran Bretaña es una isla gris. País creado sobre cuentos heroicos falsos que justificaron los atropellos a muchos países en todo el mundo. Se aferran a Malvinas por el petróleo, la pesca y su proyección a la Antártida. En Argentina viven galeses, ingleses y escoceses y sus descendientes, se consideran que son 300.000. Viven en paz totalmente integrados a nuestro país Los británicos que viven en Malvinas, descendientes de los primeros okupas, siguen siendo okupas.