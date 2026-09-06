Parar los motores, negociar la IA: ¿hasta dónde llegael poder de un convenio colectivo?

En la Argentina las leyes 14.250 y 23.546, con sus modificaciones, ofrecen un marco para negociar colectivamente las consecuencias laborales de la transformación tecnológica. La pregunta es si nuestros convenios están preparados para anticipar cambios en tareas, salarios y responsabilidades. Una negociación útil debería discutir quién paga la formación, qué alternativas existen antes de eliminar un puesto, cómo se revisan decisiones automatizadas y cómo se distribuyen las mejoras de productividad. Son asuntos que convendría acordar antes de que el cambio llegue convertido en una decisión consumada. Este antecedente nos invita a mirar nuestra propia mesa de trabajo. Como trabajadores, profesionales o empleadores, debemos prepararnos para enfrentar estos desafíos, aunque lleguen de maneras y en momentos diferentes. La cláusula humana empieza cuando quienes soportarán las consecuencias pueden intervenir en las reglas. Estar a la altura de la IA exige que la innovación también pueda discutirse desde la experiencia de quienes trabajan.