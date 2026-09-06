¿Por qué el cielo se ve de colores diferentes?

Lo que se ve es la luz del Sol que llega a la Tierra. El Sol emite radiación visible y no visible. Gran parte de esa radiación es absorbida por la atmósfera, lo que hace posible la vida. Lo que llega a la Tierra es absorbida y dispersada por la atmósfera y alguna pasa sin ser afectada. El vapor de agua, el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera dispersan la luz. Cada color es dispersado de diferente manera y el más afectado es el azul. Al dispersarse se mueve para todos lados, por eso vemos el cielo azul, aunque no se mire en dirección al Sol. Esto se llama dispersión de Rayleigh, porque fue el físico inglés Lord Rayleigh el que logró explicar ese fenómeno.