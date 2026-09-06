Malvinas: una causa por encima de lo partidario

Pocas cuestiones despiertan en el tejido social una fibra tan genuina, transversal y arraigada como la causa de las islas Malvinas. Por eso mismo, cuando vuelve al centro del debate a partir de declaraciones de líderes internacionales y de las posteriores reacciones oficiales, se enciende una señal de alerta que trasciende la diplomacia. Las palabras de Donald Trump y las definiciones del presidente Javier Milei volvieron a poner la controversia bajo los reflectores de la opinión pública. Sin embargo, el riesgo latente no radica en que la cuestión se discuta, sino en la tentación recurrente de arrastrar una causa nacional al de la disputa política inmediata.

La historia reciente demuestra que la causa Malvinas ha sufrido cuando se la reduce a una herramienta de consumo interno. Durante décadas, distintos gobiernos intentaron arropar sus debilidades coyunturales bajo la bandera del reclamo austral, o bien optaron por pragmatismos oscilantes que desdibujaron la coherencia diplomática del país.

El presidente Milei tiene ante sí una oportunidad histórica, pero también una enorme responsabilidad institucional. La defensa de la soberanía no puede medirse por la simpatía personal hacia una potencia ni subordinarse a afinidades ideológicas temporales. Del mismo modo, el Gobierno nacional debe resistir la tentación de convertir cada cruce discursivo o conferencia de prensa en material de campaña.

Al mismo tiempo, la interpelación debe alcanzar al conjunto de las fuerzas políticas, sociales y académicas. Cuestionar de manera automática cada movimiento de la Cancillería por mero reflejo opositor tampoco contribuye a fortalecer la postura argentina. Malvinas demanda un pacto tácito de madurez cívica: la capacidad de acordar un piso mínimo de principios irrenunciables que no varíen con el cambio de inquilino en la Casa Rosada. Ese consenso elemental debe sostenerse sobre el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto irrestricto a la memoria de los caídos y de los veteranos de guerra.

En un mundo cada vez más volátil e impredecible, donde las potencias globales redefinen sus áreas de influencia sin miramientos hacia los reclamos históricos de las naciones del sur, la Argentina no puede darse el lujo de mostrar fisuras en su causa medular. La dispersión interna debilita la voz nacional en el exterior. Cuando un país discute puertas adentro su propio derecho sobre un territorio usurpado o utiliza ese reclamo para dirimir una interna legislativa, el mensaje hacia la comunidad internacional pierde peso y credibilidad. Unificar el reclamo no significa anular el debate sobre los mejores caminos diplomáticos para alcanzar el objetivo, sino garantizar que la meta final esté resguardada de las especulaciones de corto plazo. Exige una diplomacia profesional, despojada de estridencias y sostenida en el tiempo. Requiere, además, que la dirigencia en su totalidad comprenda que hay banderas que son sagradas.

Malvinas debe ser el territorio del consenso y la templanza. Que este nuevo episodio en el escenario internacional sirva para recordar que la soberanía no se rifa en un tuit ni se agota en una conferencia de prensa: se construye con paciencia, dignidad colectiva y una mirada que trascienda los calendarios electorales.