Zinzan Brooke y Golden Warrior, por algo más que una victoria en el turf tucumano

Resumen para apurados
- Zinzan Brooke y Golden Warrior se enfrentan este domingo en el Hipódromo de Tucumán en los 1.500 metros para definir el esquivo liderazgo del mediofondo en el turf del NOA.
- Ambos alternaron victorias este año: Zinzan Brooke ganó en julio en 1.600 metros, mientras que Golden Warrior venció en junio y llega con tres presentaciones sin triunfar.
- El duelo servirá de antesala decisiva para el Gran Premio Batalla de Tucumán del 24 de septiembre, cita máxima que consagrará al mejor mediofondista de la temporada regional.
El mediofondo no tiene dueño absoluto en el turf del NOA. El liderazgo del ranking cambia de manos con frecuencia y esa paridad es, precisamente, uno de los atractivos que presenta la especialidad. En ese contexto, Zinzan Brooke y Golden Warrior, dos ejemplares considerados entre los cinco mejores de la región, volverán a encontrarse este domingo en una carrera que promete emociones fuertes.
El escenario será el hipódromo tucumano, donde entre las 14 y las 20 se desarrollará una jornada que tendrá como prueba central el especial “Domingo Faustino Sarmiento”, sobre 1.500 metros. Allí, Zinzan Brooke y Golden Warrior protagonizarán un nuevo capítulo de una rivalidad que ya entregó definiciones importantes durante la temporada.
Zinzan Brooke llega con el antecedente inmediato de haber derrotado a su rival. El 26 de julio, sobre 1.600 metros, se impuso por tres cuerpos en un tiempo de 1’39” 1/5. Fue una actuación contundente, en la que consiguió marcar diferencias sobre Golden Warrior y ratificó sus credenciales entre los mejores mediofondistas de la región.
Sin embargo, el pupilo del stud “Los Molestos” no pudo repetir el festejo en su presentación siguiente. El 9 de agosto tuvo algunos contratiempos durante el desarrollo y terminó como escolta de Mock Joy, a apenas tres cuartos de cuerpo. En esa oportunidad registró 1’32” 2/5 para los 1.500 metros, dejando nuevamente en claro que está en condiciones de competir en los primeros planos.
Golden Warrior llegará con sed de revancha. El caballo entrenado por Daniel Ramos supo vencer a Zinzan Brooke el 28 de junio, cuando lo derrotó por medio cuerpo en 1’42” 2/5 para la milla. Esa victoria fue la segunda consecutiva y parecía consolidarlo como uno de los referentes de la categoría.
Después, sin embargo, atravesó una racha menos favorable y acumula tres presentaciones sin poder ganar. En su última actuación terminó quinto, a 11 cuerpos de Step To Glory, en 1’23” 3/5 para los 1.400 metros. Hoy tendrá la oportunidad de cambiar esa historia.
La reunión será, además, una escala importante antes de la gran cita del turf tucumano: el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, previsto para el 24 de septiembre. Como anticipo, habrá competencias de muy buen nivel y tres pruebas sobre 800 metros, donde la velocidad será la gran protagonista.
Pero todas las miradas estarán puestas en los 1.500 metros. Zinzan Brooke y Golden Warrior volverán a medirse. Y en un ranking donde nadie consigue afirmarse definitivamente, una victoria puede significar mucho más que un simple festejo.
El programa completo, con cada uno de los candidatos, es el siguiente:
PRIMERA CARRERA
(1.300 metros-14 hs.)
PREMIO “BATMAN CREST”
1 CANDY GATO 54 Facundo Navarro
2 TATY BOONE 51 José Carrizo
3 LOW FOOL 53 X X
4 DISTINTO RIG 57 José Vizcarra
5 EMPEROR JACK 53 X X
6 RADIO WAVES 53 Kevin Olivera
7 GALERINDO 57 Julián Bethencourt
Candidato: (6) Radio Waves
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.40 hs.)
PREMIO “GRAN TALENTO”
1 DON LEOCADIO 56 Julián Bethencourt
2 NUMERO PUESTO 56 Ángel Villegas
3 MAJESTIC DAY 56 Marcos Navarro
4 CATION 56 Facundo Morán
5 TRISANTO 56 Roberto Robledo
6 JOY VICTORIO 56 José Vizcarra
7 PREGONERA SAM 54 Raúl Valdez
8 MANISALE 56 José Carrizo
9 LA ADRI 54 Lautaro Ponce
Candidato: (4) Cation
TERCERA CARRERA
(800 metros-15.20 hs.)
PREMIO “VIZ NUBARRON”
1 ANHELO CUMPLIDO 56 Rubén Camos
2 EL TERKO 56 X X
3 PNEURUS 56 Ángel Villegas
4 EFIMERO 56 Julián Bethencourt
5 WELCOME CIMA 56 Matías Rodríguez
6 EL THOR 56 X X
7 TORO MATA 56 Francisco Brito
8 MAR ARGENTINO 56 José Vizcarra
Candidato: (7) Toro Mata
CUARTA CARRERA
(800 metros-16 hs.)
PREMIO “BELLO”
1 BABY MALEN 54 Kevin Olivera
2 FRIVOLOUS 56 Ángel Villegas
3 VONDEL PARK 56 Julián Bethencourt
4 Q SOÑADO 56 X X
5 WINSADAY 56 Jorge Toledo
6 EXTERMINADOR RIDE 56 Lautaro Ponce
7 ROMAN CALI 56 Sergio Barrionuevo
8 QUIJUANO 56 Lucas Gonzalez
9 NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
10 BASKA TALENT 54 Héctor Alcayaga
11 MUY CONFIABLE 56 José Vizcarra
12 CRISETTE 56 Walter Figueroa
13 MISTER MOON 56 Pablo Alarcón
14 ISLA BONITA 54 Raúl Valdez
15 EMOTIZO 56 X X
SUPLENTE
1 CARAXES56Cristian Caram
Candidato: (7) Roman Cali
QUINTA CARRERA
(800 metros-16.40 hs.)
PREMIO “FRANCES NET”
1 CARO AMICI 55 Pablo Alarcón
2 RAYWOOD 55 Tadeo Nacusse
3 MARIO’S BOMB 58 José Vizcarra
4 ENDORSE 53 Héctor Suárez
5 ES NUESTRO 55 X X
6 REY VIDA BUENA 58 Walter Marrades
7 OMATE 55 Rubén Camos
8 LA KEYNESIANA 56 Sergio Barrionuevo
Candidato: (8) La Keynesiana
SEXTA CARRERA
(1.200 metros-17.20 hs.)
PREMIO “ALPINO ORIENTAL”
1 CENTELLA BIG PRIZE 56 Sergio Barrionuevo
2 ISLAND EXPRESS 57 Lautaro Ponce
3 PRIDE CANDY 56 Francisco Brito
4 GLANIADOR 56 Rubén Camos
5 SECURITY PREMIUM 54 Arnaldo Lastra
6 MUNDO DANIEL 56 Pablo Alarcon
7 CHICA DE BLANCO 57 Walter Marrades
8 LEOBOY 56 José Vizcarra
9 DIVINO TESORO 56 Raúl Valdez
10 ISLAND OF LUCK 54 José Carrizo
11 HOME TREASURE 56 X X
12 EQUAL ORGULLOSO 54 Facundo Navarro
Candidato: (8) Leoboy
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros-18 hs.)
PREMIO “MONTE FRONDOSO”
1 AIRE Y MAR 56 Francisco Brito
2 PRESIDENTE BAR 56 Lucas González
3 LATIDOS 56 Julián Bethencourt
4 THALAMIC PASS 56 X X
5 DUBAI JOY 56 Sergio Barrionuevo
6 SURTEES 56 Cristian Caram
7 ENVIDIADO TIME 56 Lautaro Ponce
8 SICINIUS 56 Ángel Villegas
9 NURBURGRING 56 X X
10 GIACOBBE 56 Facundo Morán
Candidato: (1) Aire y Mar
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-18.40 hs.)
PREMIO “INCURABLE REBEL”
1 BABY CHAMPION 53 Facundo Morán
2 FRENCH LOVER 56 Sergio Barrionuevo
3 THE REMOTE 56 Ángel Villegas
4 PENKY SEA 53 Kevin Olivera
5 EVROS TAMA 57 Walter Marrades
6 SUPREMO PRIZE 53 X X
7 SLAMIC RIMOUT 57 Lucas Gonzalez
8 MAYALL 53 Matías Rodríguez
9 BOTON DE PANICO 56 José Vizcarra
10 ISLA DE LAS ROSAS 54 X X
11 CASI FELIZ 53 Francisco Brito
12 GUAJIRU 53 X X
13 FACTOR DE RIESGO 53 X X
Candidato: (9) Botón de Pánico
NOVENA CARRERA
(1.500 metros-19.20 hs.)
PREMIO “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”
1 DUPLEXER 52 Carlos Schultheis
2 SOLIDUS 55 Pablo Alarcón
3 SEEKING MONEY 55 Francisco Brito
4 GOLDEN WARRIOR 61 Rubén Camos
5 NOBLE MANI 54 Facundo Morán
6 ZINZAN BROOKE 59 Héctor Suárez
7 SIXTIES KALATH 53 Sergio Barrionuevo
8 PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
Candidato: (6) Zinzan Brooke
DÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-20 hs.)
PREMIO “DÍA DEL MAESTRO”
1 ALPACOR 54 Matías Rodríguez
2 LONG NELLO 54 Raúl Valdez
3 SMOKING BLACK 55 Pablo Alarcón
4 GRAND PLUS 54 Kevin Olivera
5 UN DIA SOLEADO 55 Facundo Morán
6 STORM FORCE 54 X X
7 Q JOTE 54 Rubén Camos
8 ES AMOROSO 55 Lautaro Ponce
9 MURTAAJIL 54 Francisco Brito
10 MADERO AL COMPAS 55 Héctor Suárez
11 HERMANO DEL ALMA 54 José Vizcarra
12 GLORIOSO IRENEO 55 Sergio Barrionuevo
Candidato: (12) Glorioso Irineo