Huirapuca venció a Tucumán Rugby y es nuevo líder del Regional del NOA

Resumen para apurados
- En Concepción, Huirapuca venció 37-33 a Tucumán Rugby por la cuarta fecha del Regional del NOA y alcanzó la cima del certamen con 14 puntos.
- El local resistió en un trámite cambiante y reeditó su reciente victoria en semifinales del Anual, mientras Natación y Gimnasia y Los Tarcos alcanzaron las 13 unidades.
- El liderazgo es provisional, ya que Cardenales enfrentará a Lince y, de conseguir una victoria, superará a Huirapuca para quedar como único puntero del certamen.
La cuarta fecha del Regional del NOA “A” modificó la parte alta de una tabla que continúa extremadamente pareja. Huirapuca venció 37-33 a Tucumán Rugby en Concepción y trepó al primer puesto con 14 puntos, mientras que Natación y Gimnasia derrotó 31-27 a Lawn Tennis y quedó como escolta.
El triunfo de “Huira” llegó después de un partido extenuante. El marcador cambió recurrentemente y ninguno consiguió adueñarse definitivamente del desarrollo.
Tucumán Rugby puso en aprietos al local y mantuvo abierto el desenlace hasta los últimos minutos, pero el conjunto de Concepción logró resistir y quedarse con cuatro puntos importantes.
Además, extendió su buen momento frente al “Verdinegro”: venía de eliminarlo en las semifinales del Anual tucumano y volvió a imponerse en un duelo cerrado. Una racha que ahora también le permite mirar a todos desde arriba.
Los Tarcos también ganó, aunque debió sufrir mucho más de lo esperado. El “Rojo” derrotó 36-31 a Jockey Club de Salta, uno de los equipos ubicados en la parte baja del torneo. El conjunto salteño, que suma apenas tres unidades, consiguió mantenerse en partido y llevó la definición hasta el cierre. Los Tarcos sostuvo la diferencia, sumó su tercera victoria y alcanzó los 13 puntos, los mismos que Natación.
Así, Huirapuca manda con 14 unidades, seguido por Natación y Los Tarcos, ambos con 13. Cardenales aparece con 12, Lawn Tennis tiene 11 y Tucumán Rugby quedó con 10. Más atrás están Universitario de Tucumán (5), Universitario de Salta (4), Jockey Club de Salta (3) y Lince (1).
Continúa la fecha
Sin embargo, el liderazgo todavía puede cambiar de manos. Cardenales visitará mañana, desde las 15.45, a Lince y, en caso de ganar, quedará como único puntero.
El “Purpurado” empieza a perfilarse como uno de los equipos a seguir en el Regional, aunque tendrá enfrente a un rival que, pese a su ubicación, protagonizó varios partidos cerrados y demostró ser incómodo.
El encuentro entre Universitario de Salta y Universitario de Tucumán, en tanto, fue postergado para el 12 de septiembre.