Huirapuca venció a Tucumán Rugby y es nuevo líder del Regional del NOA

Los Tarcos también ganó, aunque debió sufrir mucho más de lo esperado. El “Rojo” derrotó 36-31 a Jockey Club de Salta, uno de los equipos ubicados en la parte baja del torneo. El conjunto salteño, que suma apenas tres unidades, consiguió mantenerse en partido y llevó la definición hasta el cierre. Los Tarcos sostuvo la diferencia, sumó su tercera victoria y alcanzó los 13 puntos, los mismos que Natación.