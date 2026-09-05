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Huirapuca venció a Tucumán Rugby y es nuevo líder del Regional del NOA

El conjunto de Concepción se impuso 37-33 en un partido cambiante y llegó a los 14 puntos. Los Tarcos derrotó a Jockey de Salta y Cardenales buscará mañana quedar como único puntero.

Huirapuca se quedó con un partidazo frente a Tucumán Rugby.
Huirapuca se quedó con un partidazo frente a Tucumán Rugby.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Concepción, Huirapuca venció 37-33 a Tucumán Rugby por la cuarta fecha del Regional del NOA y alcanzó la cima del certamen con 14 puntos.
  • El local resistió en un trámite cambiante y reeditó su reciente victoria en semifinales del Anual, mientras Natación y Gimnasia y Los Tarcos alcanzaron las 13 unidades.
  • El liderazgo es provisional, ya que Cardenales enfrentará a Lince y, de conseguir una victoria, superará a Huirapuca para quedar como único puntero del certamen.
Resumen generado con IA

La cuarta fecha del Regional del NOA “A” modificó la parte alta de una tabla que continúa extremadamente pareja. Huirapuca venció 37-33 a Tucumán Rugby en Concepción y trepó al primer puesto con 14 puntos, mientras que Natación y Gimnasia derrotó 31-27 a Lawn Tennis y quedó como escolta.

El triunfo de “Huira” llegó después de un partido extenuante. El marcador cambió recurrentemente y ninguno consiguió adueñarse definitivamente del desarrollo.

Tucumán Rugby puso en aprietos al local y mantuvo abierto el desenlace hasta los últimos minutos, pero el conjunto de Concepción logró resistir y quedarse con cuatro puntos importantes.

Además, extendió su buen momento frente al “Verdinegro”: venía de eliminarlo en las semifinales del Anual tucumano y volvió a imponerse en un duelo cerrado. Una racha que ahora también le permite mirar a todos desde arriba.

Los Tarcos también ganó, aunque debió sufrir mucho más de lo esperado. El “Rojo” derrotó 36-31 a Jockey Club de Salta, uno de los equipos ubicados en la parte baja del torneo. El conjunto salteño, que suma apenas tres unidades, consiguió mantenerse en partido y llevó la definición hasta el cierre. Los Tarcos sostuvo la diferencia, sumó su tercera victoria y alcanzó los 13 puntos, los mismos que Natación.

Así, Huirapuca manda con 14 unidades, seguido por Natación y Los Tarcos, ambos con 13. Cardenales aparece con 12, Lawn Tennis tiene 11 y Tucumán Rugby quedó con 10. Más atrás están Universitario de Tucumán (5), Universitario de Salta (4), Jockey Club de Salta (3) y Lince (1).

Continúa la fecha

Sin embargo, el liderazgo todavía puede cambiar de manos. Cardenales visitará mañana, desde las 15.45, a Lince y, en caso de ganar, quedará como único puntero.

El “Purpurado” empieza a perfilarse como uno de los equipos a seguir en el Regional, aunque tendrá enfrente a un rival que, pese a su ubicación, protagonizó varios partidos cerrados y demostró ser incómodo.

El encuentro entre Universitario de Salta y Universitario de Tucumán, en tanto, fue postergado para el 12 de septiembre.

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