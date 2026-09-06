Fragmentos de un discurso tecnológico

Pensar el audiovisual en términos de pila es una condición necesaria para poder disputar los términos de su plataformización: qué capas controlan los estados, qué agencia retienen los públicos, qué patrimonio se preserva y bajo qué condiciones de acceso, qué políticas implícitas se esconden en su diseño, y qué estándares de funcionamiento imponen así como qué margen de interoperabilidad habilitan o clausuran a partir de la aplicación de distintos protocolos. Mi intuición es que estamos ante un proceso no ya de plataformización sino de infraestructuración de la cultura que hay que leer en línea con definiciones políticas que determinan el diseño técnico a escala territorial como el que suponen proyectos como el Super RIGI, en el que conviven los distintos niveles de lo que caractericé como «pila audiovisual», y en los que la interoperabilidad a nivel usuario ha sido clausurada por definiciones de orden político-económico antes que técnico.