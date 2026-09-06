Un viaje a la interioridad

Sólo siendo original sin querer, se es poeta de verdad sin querer. Es el retrato de Rodríguez Galán. Se la reconoce a la legua: sea en San Petersburgo o Nueva York -donde vivió como esposa de embajador-; en su Tucumán querido, donde está llena de parientes; en el “acueducto de los sueños que cae al valle en figuras geométricas”. Y por eso, por su vitalidad, por la energía indemne que atraviesa tu canto, se reciben sus versos con gratitud sincera y fragante, como “el tilo vestido de hojas verdes”.