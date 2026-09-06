Un viaje a la interioridad

POESÍA
Y DE REPENTE EL MAR
ALEJANDRA RODRÍGUEZ GALÁN
(Vinciguerra - Buenos Aires)
“¿Cómo saber si aún se es joven?”, se pregunta Alejandra Rodríguez Galán en uno de sus versos. Su poemario sugiere una respuesta: se es joven cuando, como ocurre con ella, se escriben poemas que, lejos de quedarse en la lírica retórica, prestigiosa y cenicienta que suele abrumarnos todavía, se animan a esa libertad absoluta y licenciosa que tienen los verdaderos poetas.
Y de repente el mar, su nuevo poemario, nos trae el sol más pleno de muchos otros “derepentes”: el poder y la gloria de la poesía con mayúscula, los “rincones impíos”, “la aspereza de los actos”, los “pensamientos espinos” y muchas otras maneras de dar en el blanco de esa geografía aún no conquistada, de ese mundo “ancho y ajeno” que deja de serlo y enriquece la vida y su vocabulario.
Sólo siendo original sin querer, se es poeta de verdad sin querer. Es el retrato de Rodríguez Galán. Se la reconoce a la legua: sea en San Petersburgo o Nueva York -donde vivió como esposa de embajador-; en su Tucumán querido, donde está llena de parientes; en el “acueducto de los sueños que cae al valle en figuras geométricas”. Y por eso, por su vitalidad, por la energía indemne que atraviesa tu canto, se reciben sus versos con gratitud sincera y fragante, como “el tilo vestido de hojas verdes”.
Ser poeta en este país en que, en los buenos tiempos, cuando un Leopoldo Lugones publicaba un libro, el Presidente de la República asistía a la presentación, era un lujo. Ahora, en estos tiempos tan prosaicos y desafinados, cuando los gobernantes vociferan… es un oficio heroico. Y Alejandra lo honra.
Su “Punto de fuga” -además de un inspirado poema- es una metáfora jubilosa, existencial: ese viaje inmóvil a la dichosa interioridad de la que brotan todo tipo de paisajes y alusiones excelsamente líricas. Y tantas voces felices y generosas.
© LA GACETA
Fernando Sánchez Sorondo