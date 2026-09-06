Reconstrucción de una identidad

Está clara la intención por parte de la autora de explorar e investigar el devenir familiar que conduce a la reconstrucción de su propia identidad. En efecto, advertimos una fuerza escrituraria que impulsa a contar y a recuperar historias a partir de una solicitud materna postergada: “Todo empezó con un pedido tuyo, madre, que caprichosa yo, no atendí lo suficiente”. Es así que a partir de unas postales fechadas a principios del siglo XX comienza el rastreo de los orígenes y la historia de Edelmirita, su abuela.