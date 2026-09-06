Reconstrucción de una identidad

TESTIMONIO
MARE NOSTRUM
GABRIELA DUGUECH
(Lago Editora - Córdoba)
Mare Nostrum, «nuestro mar» en latín, es una expresión que se utilizaba en la antigua Roma para referirse al Mar Mediterráneo. En Gabriela Duguech el mar es un elemento fundamental que conecta a los personajes y hace referencia a la idea de que el Mediterráneo es un mar compartido por diferentes culturas y países.
Este libro muestra la importancia del mar en la historia familiar y en la historia de las migraciones. Está estructurado a partir de una línea genealógica concreta con un recorrido transoceánico que nos propone una reflexión sobre la historia social y cultural de los migrantes.
En la foto de tapa, Tejiendo historias, vemos las manos con el anillo florentino de la abuela Edelmira que sostienen fotografías sobre un mantel bordado en delicado filtiré.
No es casual el bordado ya que en la contratapa se aclara al lector que Gabriela Duguech borda hacia atrás el recorrido familiar: decimos borda porque a la vez que repone la historia de sus antepasados, la realza y enriquece con poemas, fotografías que vuelven más profundo y bello el texto. Y en esta solidaridad icónico-verbal la contratapa muestra un gofrado de retrato de mujer art nouveau recuperado de un álbum familiar.
Está clara la intención por parte de la autora de explorar e investigar el devenir familiar que conduce a la reconstrucción de su propia identidad. En efecto, advertimos una fuerza escrituraria que impulsa a contar y a recuperar historias a partir de una solicitud materna postergada: “Todo empezó con un pedido tuyo, madre, que caprichosa yo, no atendí lo suficiente”. Es así que a partir de unas postales fechadas a principios del siglo XX comienza el rastreo de los orígenes y la historia de Edelmirita, su abuela.
Diálogo íntimo
El discurso que nos propone la voz narradora es dialogal y la interlocutora es su madre. Se trata de una segunda persona in absentia, destinataria principal a la que apela, y el lector se construye como testigo de un diálogo íntimo y personal.
Dentro del relato ocupa un espacio importante Colonia Marina, ese lugar en el que la familia se inicia, para luego trasladarse a San Francisco, en la pampa gringa.
Por otro lado, en 1912, la Compañía de operetas y zarzuelas Manuel Casas propuso la ópera Marina para inaugurar el teatro Alberdi en Tucumán. Marina es una zarzuela cuya trama se desarrolla en la costa catalana.
Mientras tanto, su esposa Marcelina llegaba en sulky a Colonia Marina para inaugurar la escuela, justamente para ella Gabriela escribió el poema “Marcelina en tilbury” publicado en Tiempo que brota (2023) y que incluye también en Mare Nostrum.
Escribir sobre la familia implica búsquedas de diversos documentos, constancias, certificados, actas, carpetas, historias clínicas, obituarios, esquelas fúnebres, contacto con familiares, colegas y amigos para constatar y completar la información, y finalmente hacer acopio de su memoria para recordar los detalles y transcribirlos al papel.
“Telón” es el poema con el cual cierra el libro y entrama lo onírico con una trilogía intertextual: El jardín de los senderos que se bifurcan, Conversación en la catedral y Seis personajes en busca de autor; es decir, de lo dicho casi a media voz en un recinto sagrado y de búsqueda identitaria como los personajes de Pirandello.
Gabriela Duguech plasma la idea bajtiniana de la imbricación espacio-temporal como núcleo de la poética histórica; muestra que la realidad es mucho más compleja de lo que parece y que esa imbricación es central en la organización del mundo que ha representado.
© LA GACETA
Elena Victoria Acevedo