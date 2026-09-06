Nuevos y viejos desafíos del periodismo

COMPILACIÓN
PERIODISTAS EN TIEMPOS DE OSCURIDAD
FERNANDO BELZUNCE
(Ariel - Buenos Aires)
“Lo que me atraía era el ser humano, no tanto en su dimensión social, superficial, sino el ser humano en toda su profundidad, en su contenido animal, en su oscuridad”. La que habla es Svetlana Alexiévich, la gran cronista ganadora del Nobel de Literatura en 2015. Es un fragmento de una de las más de cien entrevistas que llevó adelante Fernando Belzunce y que se transformaron en Periodistas en tiempos de oscuridad. Desfilan por el libro periodistas como el nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Cervantes; la colombiana Jineth Bedoya, Pluma de Oro de WAN-IFRA; la filipina Maria Ressa, Nobel de la Paz 2021, o el periodista de investigación argentino Hugo Alconada Mon.
Belzunce nos invita a un viaje por el mundo y los retos de la profesión. Entre los temas abordados aparecen el reciclaje de los viejos mecanismos de censura y hostigamiento, la multiplicación de los discursos estigmatizantes de la nueva política, el vértigo de la IA y la desinformación que circula en las redes, pero también la revalorización de la tarea de chequear y jerarquizar en una época de extravíos y desorientación.
Muchos de los periodistas convocados revisan sus inicios y los motivos que los llevaron a abrazar el oficio. Y también reflexionan sobre las vías para enfrentar los embates que sufre. “La sociedad no entiende bien el rol del periodismo. Hemos dado por sentado que el público iba a entender nuestro papel y que iba a reconocer nuestra profesionalidad en el proceso de información, y no es así. Nos hemos rendido frente a los ataques de los políticos y otros poderes, y deberíamos hacer más para explicar nuestro trabajo”, apunta Marty Baron, el mítico ex editor de The Washington Post.
Oksana Brovko cuenta cómo la prensa resiste en Ucrania, Carlos Chamorro narra el exilio, Emilio García-Ruiz repasa el efecto de internet y Joe Kahn analiza la transformación de The New York Times.
A través de las historias y las miradas reunidas en su libro, Fernando Belzunce nos ofrece un caleidoscopio del periodismo, de sus tensiones, desafíos y múltiples rostros. Imperdible para un periodista y enriquecedor para todo al que le interesa la vida pública, Periodistas en tiempos de oscuridad es un texto valioso y necesario que pone en valor un oficio que quizás nunca fue tan difícil de ejercer y, al mismo tiempo, nunca tan relevante.
© LA GACETA
Estos tiempos son oscuros*
Por Svetlana Alexiévich**
No toda persona puede hablar. Cuando digo hablar no me refiero a una conversación rutinaria, de las que siguen el curso de la vida, sino a una expresión auténtica de un ser que reflexiona, que analiza. Alguien que se interroga sobre sí mismo, sobre lo que le rodea, etc. Una persona que piensa, que indaga en su interior. De cada diez personas, diría que, como mucho, hay dos con esa capacidad. La mayoría simplemente transita por la saga de la vida.
El periodismo parece haberse visto reducido por la tecnología. El periodismo actual tiene mucho margen para innovar, y estoy completamente de acuerdo en que la técnica no es el problema. Recuerdo, hace muchísimos años, que me preguntaban por el tipo de grabadora que usaba, si traía las preguntas pregrabadas... Y no, nunca trabajé así. Yo voy a ver a una persona, que es tu vecino en el tiempo, y a hablar con ella. La cuestión es: ¿quién es el que hace la pregunta? ¿Hasta qué punto eres interesante para el otro? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Hasta qué punto eres capaz de indagar, adivinar o intuir algo sobre los misterios del tiempo, de la actualidad, del ser humano? En resumidas cuentas: ¿quién eres tú?
Para mí, la aprobación más alta se producía cuando una persona, tras haber pasado con ella toda la jornada en su casa, me decía: «Por Dios, no era consciente de que sabía todas estas cosas. Jamás habría pensado que pudiera tener dentro estos pensamientos, estos sentimientos. Gracias a ti lo estoy sacando afuera. Los estaba revisando, y estaban tan profundamente enterrados en mi ser que nunca habían aflorado».
*Fragmento de Periodistas en tiempos de oscuridad.
**Premio Nobel de Literatura 2015.