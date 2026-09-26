La carta manuscrita vuelve a las convocatorias laborales como gesto de diferenciación

Seth Godin, escritor y considerado uno de los teóricos de marketing más influyentes del siglo XXI es uno de los que considera lo no escalable para la evaluación. "El marketing directo en la era digital no consiste en enviar más correos masivos, sino en hacer cosas que no son escalables. Escribir una nota a mano no escala, y es precisamente por eso que genera un impacto emocional instantáneo que ningún correo electrónico puede lograr", asegura.