Luciano Vallejo, uno de los pilares de la fortaleza defensiva de Atlético Tucumán: "Soñé toda mi vida con jugar en Primera"

Ahora le tocará otra prueba exigente. Atlético recuperó competitividad apoyado, en buena medida, en el orden y la disciplina de una defensa que hizo del arco propio una fortaleza. Vallejo pasó de esperar una oportunidad a transformarse en uno de sus sostenes. Mañana, en el Cilindro, tendrá otra ocasión para demostrar que aquel salto de nivel no fue pasajero y que la evolución que empezó frente a River todavía tiene capítulos por delante.